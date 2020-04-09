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Фразы, которые укрепят ваши отношения с ребенком

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Фразы, которые укрепят ваши отношения с ребенком
00:49 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Любовь родителей — один из главных ресурсов, в котором ребенок черпает силы для развития.

  • 1

    "Как я рада тебя видеть"

    Иногда очень трудно начать день с положительной ноты, когда и вы, и дети просыпаетесь рано и в дурном настроении. Тем не менее надо постараться сделать это.

    Скажите малышу: "Как я рада тебя видеть!"

    Этими словами вы покажете, что счастливы быть с ним, даже когда он (и вы) не в духе.

  • 2

    "Давай обниматься"

    Установите будильник чуть раньше обычного и приходите к малышу перед пробуждением, чтобы обнять его.

    Давать физическое тепло даже подросшим детям невероятно важно для сохранения привязанности.

    Единственное, учитывайте особенности своего малыша — кому-то требуется больше объятий, а кто-то не очень любит физический контакт. Об этом вы можете узнать у самого малыша, спросив "Тебе нравится обниматься?", "Нравится ли тебе, что я прихожу к тебе каждое утро чуть раньше?" и т.д.

  • 3

    "Мне нравится, что ты такой щедрый"

    Старайтесь акцентировать свое внимание на том, когда ребенок делает что-то хорошее, а не плохое.

    Это отличный повод показать малышу вашу любовь, особенно если ребенок часто ищет ваше внимание, совершая негативные поступки (разбил чашку, ущипнул сестру и так далее).

    Также это дает нашим детям представление о том, что мы видим их хорошими людьми, и помогает малышам формировать восприятие самих себя.

  • 4

    "Хочешь, я расскажу, что мне нравится в тебе больше всего?"

    Особенно важно задавать такие вопросы, если вы растите нескольких детей. Делая каждому из них уникальные комплименты, вы даете им понять, что любите каждого малыша сильно-сильно.

    Мало сказать ребенку "ты хороший мальчик" — эти слова не несут никакого уникального смысла и часто воспринимаются как дежурная фраза.

    Поощряйте детей конкретными словами вроде:

    "Мне нравится, как ты заботишься о своих вещах", "У тебя сегодня очень ловко получилось приготовить тонкий омлет".

  • 5

    "Посиди со мной"

    Иногда любовь складывается из больших теплых объятий и добрых слов, а иногда — из тихого момента, который вы разделили друг с другом.

    Несколько уютных минут, проведенных вместе на диване или за чаем, могут дать вашим отношениям намного больше, чем поездка в парк развлечений или кафе. Главное, чтобы в этот момент ваше внимание был всецело отдано друг другу.

  • 6

    "Ты хочешь поговорить со мной?"

    Задавайте время от времени этот вопрос вашему ребенку, но не ждите, что он будет каждый день говорить вам что-то особенное. Просто таким образом вы сообщаете ему, что готовы его слушать.

    И, когда ему действительно будет что сказать, он обратится к вам.

  • 7

    "Ты получил мою записку?"

    Оставлять ребенку маленькие знаки любви — в рюкзаке, учебнике, ланчбоксе — хорошая традиция. Ему будет приятно иногда найти такой сюрприз в своих вещах.

  • 8

    "Что бы ты хотел делать вместе?"

    Позвольте ребенку выбирать, что вы будете делать в "качественное время" (когда он проводит его с вами, а вы ни на что не отвлекаетесь). Проявляйте интерес к хобби малыша, даже если вас не увлекают его интересы.

    Наблюдая за ребенком, как он занят своим любимым делом, вы узнаете о нем много нового!

  • 9

    "Я люблю тебя, несмотря ни на что"

    Легко показать ребенку, что вы любите его, когда он пребывает в хорошем настроении.

    Сложнее, когда он расстроен или зол, но именно в эти моменты ему особенно нужна ваша поддержка.В конце концов, попробовав все 9 способов укрепить привязанность с малышом, вы найдете то, что работает для вас лучше всего. И через некоторое время вы увидите, как ребенок расцветет от вашей любви.

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Дети, Отношения, Малыши, Мама и ребенок, Воспитания, Отношения с детьми.
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