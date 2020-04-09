Фразы, которые укрепят ваши отношения с ребенком

"Как я рада тебя видеть"
Иногда очень трудно начать день с положительной ноты, когда и вы, и дети просыпаетесь рано и в дурном настроении. Тем не менее надо постараться сделать это.
Скажите малышу: "Как я рада тебя видеть!"
Этими словами вы покажете, что счастливы быть с ним, даже когда он (и вы) не в духе.
"Давай обниматься"
Установите будильник чуть раньше обычного и приходите к малышу перед пробуждением, чтобы обнять его.
Давать физическое тепло даже подросшим детям невероятно важно для сохранения привязанности.
Единственное, учитывайте особенности своего малыша — кому-то требуется больше объятий, а кто-то не очень любит физический контакт. Об этом вы можете узнать у самого малыша, спросив "Тебе нравится обниматься?", "Нравится ли тебе, что я прихожу к тебе каждое утро чуть раньше?" и т.д.
"Мне нравится, что ты такой щедрый"
Старайтесь акцентировать свое внимание на том, когда ребенок делает что-то хорошее, а не плохое.
Это отличный повод показать малышу вашу любовь, особенно если ребенок часто ищет ваше внимание, совершая негативные поступки (разбил чашку, ущипнул сестру и так далее).
Также это дает нашим детям представление о том, что мы видим их хорошими людьми, и помогает малышам формировать восприятие самих себя.
"Хочешь, я расскажу, что мне нравится в тебе больше всего?"
Особенно важно задавать такие вопросы, если вы растите нескольких детей. Делая каждому из них уникальные комплименты, вы даете им понять, что любите каждого малыша сильно-сильно.
Мало сказать ребенку "ты хороший мальчик" — эти слова не несут никакого уникального смысла и часто воспринимаются как дежурная фраза.
Поощряйте детей конкретными словами вроде:
"Мне нравится, как ты заботишься о своих вещах", "У тебя сегодня очень ловко получилось приготовить тонкий омлет".
"Посиди со мной"
Иногда любовь складывается из больших теплых объятий и добрых слов, а иногда — из тихого момента, который вы разделили друг с другом.
Несколько уютных минут, проведенных вместе на диване или за чаем, могут дать вашим отношениям намного больше, чем поездка в парк развлечений или кафе. Главное, чтобы в этот момент ваше внимание был всецело отдано друг другу.
"Ты хочешь поговорить со мной?"
Задавайте время от времени этот вопрос вашему ребенку, но не ждите, что он будет каждый день говорить вам что-то особенное. Просто таким образом вы сообщаете ему, что готовы его слушать.
И, когда ему действительно будет что сказать, он обратится к вам.
"Ты получил мою записку?"
Оставлять ребенку маленькие знаки любви — в рюкзаке, учебнике, ланчбоксе — хорошая традиция. Ему будет приятно иногда найти такой сюрприз в своих вещах.
"Что бы ты хотел делать вместе?"
Позвольте ребенку выбирать, что вы будете делать в "качественное время" (когда он проводит его с вами, а вы ни на что не отвлекаетесь). Проявляйте интерес к хобби малыша, даже если вас не увлекают его интересы.
Наблюдая за ребенком, как он занят своим любимым делом, вы узнаете о нем много нового!
"Я люблю тебя, несмотря ни на что"
Легко показать ребенку, что вы любите его, когда он пребывает в хорошем настроении.
Сложнее, когда он расстроен или зол, но именно в эти моменты ему особенно нужна ваша поддержка.В конце концов, попробовав все 9 способов укрепить привязанность с малышом, вы найдете то, что работает для вас лучше всего. И через некоторое время вы увидите, как ребенок расцветет от вашей любви.