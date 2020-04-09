Фразы, которые укрепят ваши отношения с ребенком

1 "Как я рада тебя видеть" Иногда очень трудно начать день с положительной ноты, когда и вы, и дети просыпаетесь рано и в дурном настроении. Тем не менее надо постараться сделать это. Скажите малышу: "Как я рада тебя видеть!" Этими словами вы покажете, что счастливы быть с ним, даже когда он (и вы) не в духе.

2 "Давай обниматься" Установите будильник чуть раньше обычного и приходите к малышу перед пробуждением, чтобы обнять его. Давать физическое тепло даже подросшим детям невероятно важно для сохранения привязанности. Единственное, учитывайте особенности своего малыша — кому-то требуется больше объятий, а кто-то не очень любит физический контакт. Об этом вы можете узнать у самого малыша, спросив "Тебе нравится обниматься?", "Нравится ли тебе, что я прихожу к тебе каждое утро чуть раньше?" и т.д.

3 "Мне нравится, что ты такой щедрый" Старайтесь акцентировать свое внимание на том, когда ребенок делает что-то хорошее, а не плохое. Это отличный повод показать малышу вашу любовь, особенно если ребенок часто ищет ваше внимание, совершая негативные поступки (разбил чашку, ущипнул сестру и так далее). Также это дает нашим детям представление о том, что мы видим их хорошими людьми, и помогает малышам формировать восприятие самих себя.

4 "Хочешь, я расскажу, что мне нравится в тебе больше всего?" Особенно важно задавать такие вопросы, если вы растите нескольких детей. Делая каждому из них уникальные комплименты, вы даете им понять, что любите каждого малыша сильно-сильно. Мало сказать ребенку "ты хороший мальчик" — эти слова не несут никакого уникального смысла и часто воспринимаются как дежурная фраза. Поощряйте детей конкретными словами вроде: "Мне нравится, как ты заботишься о своих вещах", "У тебя сегодня очень ловко получилось приготовить тонкий омлет".

5 "Посиди со мной" Иногда любовь складывается из больших теплых объятий и добрых слов, а иногда — из тихого момента, который вы разделили друг с другом. Несколько уютных минут, проведенных вместе на диване или за чаем, могут дать вашим отношениям намного больше, чем поездка в парк развлечений или кафе. Главное, чтобы в этот момент ваше внимание был всецело отдано друг другу.

6 "Ты хочешь поговорить со мной?" Задавайте время от времени этот вопрос вашему ребенку, но не ждите, что он будет каждый день говорить вам что-то особенное. Просто таким образом вы сообщаете ему, что готовы его слушать. И, когда ему действительно будет что сказать, он обратится к вам.

7 "Ты получил мою записку?" Оставлять ребенку маленькие знаки любви — в рюкзаке, учебнике, ланчбоксе — хорошая традиция. Ему будет приятно иногда найти такой сюрприз в своих вещах.

8 "Что бы ты хотел делать вместе?" Позвольте ребенку выбирать, что вы будете делать в "качественное время" (когда он проводит его с вами, а вы ни на что не отвлекаетесь). Проявляйте интерес к хобби малыша, даже если вас не увлекают его интересы. Наблюдая за ребенком, как он занят своим любимым делом, вы узнаете о нем много нового!