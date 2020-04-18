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Питание будущих мамочек: почему беременным не стоит есть много сладкого

Питание будущих мамочек: почему беременным не стоит есть много сладкого
09:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Будущая мама должна особое внимание уделить своему рациону питания.

Исследователи говорят, что на время стоит отказаться от сладостей, потому что они не только приводят к лишним килограммам, но и влияют на развитие плода.

Раньше бытовал миф о том, что будущей маме в желании что-то съесть отказывать нельзя, особенно если хочется сладкого или соленого. Якобы таким образом ее организм подает сигнал о том, какого вещества ей не хватает для полноценного вынашивания ребенка. Но сейчас врачи говорят об обратном, утверждая, что беременной женщине нужно строго следить за своим меню и научиться ограничивать себя в некоторых продуктах.

Ученые выяснили, что увлечение беременными женщинами сладкими вкусностями негативно сказывается не только на талии, но и развитии плода. Так, они утверждают, что дети, у которых мамы во время их вынашивания увлекались тортиками, конфетами и пирожными, в будущем чаще своих сверстников сталкиваются не только с лишним весом и ранним половым созреванием, также имеют более низкие показатели интеллекта.

Исследователи утверждают, что многие современные дети имеют эти проблемы сейчас именно потому, что их матери не отказывали себе в сладостях. И низкое развитие интеллекта - это то, что закладывается еще в утробе матери.

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Доказать это они смогли с помощью эксперимента на животных. Однако в достоверности этих данных сомневаться не приходится, потому что потребление и усвоение глюкозы, что у животных, что у людей - идентично. А все потому, что плод получает из организма мамы не только необходимое ему количество полезных веществ, но и их переизбыток. Это касается и глюкозы, большое количество которой приводит к нарушениям в развитии нервной системы ребенка, а в дальнейшем сказывается на уровне интеллекта.

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Питание, Ребенок, Беременность, Мама и ребенок, Будущая мама.
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