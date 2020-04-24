Чтобы ребенок не отравился: места, где можно спрятать лекарства

Куда спрятать лекарства от детей - читайте в нашем материале.

Токсикологи знают, что почти половину всех случаев отравления детей составляют отравления в результате приема внутрь различных видов лекарственных препаратов. Чаще всего дети съедают лекарства, оставленные в ящиках стола, в буфетах; иногда бывают случаи, когда взрослые сами дают детям лекарственные препараты для игры.

Куда спрятать лекарства от детей?

Тех, у кого есть маленькие дети, врачи-токсикологи просят запомнить следующие правила безопасности:

после каждого употребления лекарства проверяйте, надежно ли вы его закрыли. Даже "детозащитная" упаковка не всегда гарантия безопасности;

вынимайте из упаковки ровно столько таблеток, сколько собираетесь принять, а не на два-три приема вперед;

не храните лекарства в комнате, где играют дети. Плохие места для хранения лекарств - это коробка на шкафу (ее легко сшибить мячиком) и на столе - так обычно поступают бабушки и дедушки, чтобы не забыть принять препарат;

если ребенок любознателен, не храните лекарства в сумках, портфелях, кошельках и шкатулках;

лучше всего хранить лекарства в таком месте, чтобы большой ребенок не смог их увидеть, а маленький - не смог дотянуться;

не принимайте лекарства при детях, они очень любят копировать взрослых. Поиграв в "головную боль", ребенок может оказаться в больнице;

если ребенок заболел, не разрешайте ему самостоятельно принимать лекарства. Только из ваших рук;

никогда при детях не называйте лекарства конфетками или леденцами. В ваше отсутствие, ребенок обязательно вспомнит, что где-то рядом есть "конфетки" и начнет их активно искать.

Наверное, каждый из нас хоть раз чертыхался, с трудом открывая то или иное лекарство, особенно импортное. Ну, кто так запечатывает? А главное - зачем? Но то, что взрослым кажется нелепым неудобством, на самом деле сознательный выбор производителя препарата - лекарство не должен суметь открыть ребенок.