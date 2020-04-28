Проверьте себя: распространенные ошибки в уходе за кожей малыша

Даже в самых ответственных и заботливых семьях случаются досадные ситуации, а все потому, что внимание и забота должны быть правильными.

Кожа младенца очень нежная и чувствительная, поэтому любые манипуляции с ней должны быть тщательно продуманы.

Наверняка вы часто допускали ошибки в уходе за детской кожей: проверьте себя.

Если вы хоть раз пытались сбить температуру малышу, растирая его водкой или уксусом, знайте – это могло быть смертельно опасно. Детская кожа с тонким роговым слоем мгновенно впитывает все наносимое, поэтому такие растирания приравниваются к отравлению организма алкоголем и уксусной кислотой. Эти вещества всасываются в кровь и усугубляют состояние ребенка, чей организм и без того борется с интоксикацией от температуры.

Регулярно используете солнцезащитные средства для нежной кожи малыша? Значит, лишаете ее естественного синтеза витамина D. Его нехватка может ослабить иммунитет и вызывать рахит. Наносите крем только во время долгого пребывания под открытым солнцем, на пляже. Если просто вышли прогуляться до магазина, обойдитесь без него. Используйте солнцезащитные средства с физическими фильтрами: они не проникают вглубь кожи, в отличие от химических.

Не стоит каждый день мыть ребенка с мылом и прочими средствами для купания. Так вы разрушаете защитный жировой слой, предохраняющий кожу от воздействия среды. Слишком "чистая" кожа склонна реагировать на перепады температур, хуже защищена от бактерий и вирусов, высыхает, боится лишней влаги. Ежедневно нужно мыть с мылом ноги, руки и область половых органов. Остальное тело достаточно ополоснуть водой, а гель для душа использовать пару раз в неделю.

Не увлекайтесь детскими кремами: косметика для лица и тела без надобности "перекрывает" дыхание коже. Кожа малыша должна быть чистой, чтобы нормально функционировало кожное дыхание. Не используйте крема просто "для профилактики": это может сделать ребенка вялым и капризным. Здоровая кожа восстанавливается сама. Главное – дать ей возможность максимально контактировать с воздухом.

Старайтесь не перегревать и не переохлаждать малыша. Детская кожа труднее приспосабливается к перепаду температур. Поддерживайте оптимальный климат в квартире, не включайте обогреватели, чаще проветривайте. Одевайте малышей по погоде: лучше выбрать многослойную одежду, чтобы снять лишнюю кофточку в случае потепления. Берегите ребенка от солнечного удара, надевайте панамку. Перегретая кожа чаще потеет, покрывается красными пятнами и прыщиками.

Не забывайте умывать малыша после улицы. Когда моете руки с мылом, ополосните водой и лицо. Так смоете пыль, песок, пот, микробов. Если смазываете детскую кожу кремом с солнцезащитным фактором, обязательно смывайте его по приходу домой.