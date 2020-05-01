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Курение во время беременности: чем это чревато для будущего ребенка

Курение во время беременности: чем это чревато для будущего ребенка
13:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Курение во время беременности повышает риск развития астмы у ребенка даже в зрелом возрасте.

Недавно завершенное исследование ученых из Финляндии показывает, что курение женщин во время беременности вызывало 1,5-кратный риск развития астмы у их детей в возрасте от 31 до 46 лет.

Известно, что воздействие сигаретного дыма увеличивает риск развития астмы в детском возрасте, но результаты исследований более поздних последствий скудны.

В исследовании, опубликованном в European Respiratory Journal, участвовали 5200 человек, родившихся в Северной Финляндии в 1966 году. Курение матери во время беременности привело к приблизительно 1,5-кратному риску астмы у ребенка в возрасте от 31 до 46 лет. Риск был выше для тех, кто ранее сообщал о наличии респираторных симптомов или о том, кто является носителем гена восприимчивости к RUNX-1.

"Полученные данные могут указывать на раннюю уязвимость дыхательных путей и постоянный вред, причиняемый сигаретами", - говорит доцент Санна Топпила-Салми из Университета Хельсинки, районной больницы Хельсинки и больницы Уусимаа.

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По словам Топпила-Салми, семьи, планирующие беременность, и будущие матери должны бросать курить. Это снизит риск развития астмы у детей и улучшит здоровье дыхательных путей.

Исследование было проведено совместно Университетом Хельсинки, Университетом Оулу и "Национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения" (University of Helsinki, the University of Oulu, National Institute for Health and Welfare).

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Курение, Исследование, Беременность, Вред, Астма, Мама и ребенок.
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