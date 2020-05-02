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Почему не стоит устанавливать телевизор в детской

Почему не стоит устанавливать телевизор в детской
15:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

По результатам нового исследования ученых, телевизор снижает продолжительность сна у детей.

Долгосрочное исследование показало связь между просмотром телепередач и снижением сна у детей.

Исследователи гарвардской школы и детской больницы провели анализ состояния более чем 1800 детей, возрастом от полугода до 8 лет. Специалисты нашли небольшую, но устойчивую и последовательную связь между повышенным просмотром телевизора и короткой продолжительностью сна.

Ученые анализировали информацию о том, сколько времени проводит ребенок в комнате с включенным телевизором, просмотром передач.

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Результаты показали, что каждый дополнительный час просмотра телевидения связан с семиминутным сокращением сна у детей. Наличие аппарата в комнате, где спит ребенок, сокращает сон на полчаса.

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Дети, Ребенок, Сон, Родители, Телевизор.
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