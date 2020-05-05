Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Как воспитать независимых от гаджетов детей

Смотрите фото (9)
Как воспитать независимых от гаджетов детей
05:22 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Современные дети едва ли не с пеленок на ты с компьютерами, смартфонами и планшетами.

  • 1

    Определите предельно допустимое время, проводимое ребенком за цифровыми устройствами

    Время, которое ребенок может проводить у экрана телевизора и цифровых устройств, зависит от его возраста. Авторитетная в этом вопросе Американская академия педиатрии дает следующие рекомендации:

    От рождения до 18 месяцев: никаких экранов, включая телевизор. Исключение составляют только сеансы видеосвязи по скайпу с любимой бабушкой и другими родственниками.

    От 2 до 5 лет: время, проводимое у экранов в день, - не больше 1 часа. В этот час входит все: смартфон, телевизор, планшет и компьютер.

    Для детей старше 6 лет стоит установить определенный предел времени, проводимого за цифровыми устройствами (большинство специалистов говорят максимум о 2 часах в день). При этом важно удостовериться, что гаджеты не отнимают время у сна, физической активности и других видов деятельности, необходимых для здоровья и развития ребенка.

  • 2

    Не запрещайте - предлагайте другие варианты

    Забрать смартфон / планшет / ноутбук и сказать "займись чем-нибудь" - это верный путь к истерике. Нужно предложить альтернативную, интересную совместную деятельность: спорт, походы, рисование, чтение, рыбалку с папой - в зависимости от возраста и предпочтений ребенка.

  • 3

    Будьте примером

    Дети копируют поведение своих родителей. Если мама с книгой, вероятность того, что ребенок тоже захочет книгу, гораздо выше, чем если мама проводит время преимущественно с телефоном.

    Пересмотрите свои отношения с гаджетами. Как много времени вы им уделяете? Насколько часто проверяете почту, обновления ленты или новости? Выделяете ли вы себе дни, свободные от интернета и цифровых устройств?

  • 4

    Будьте посредником и проводником в общении ребенка с цифровым миром

    Покажите ребенку, что интернет и цифровые устройства - это не только развлечение, но и источник информации, кладезь знаний. Побуждайте детей исследовать, задавать вопросы, будьте и сами готовы отвечать и делиться опытом.

  • 5

    Обращайте внимание на качество контента, которым интересуется ребенок

    До 9 лет возможность доступа в интернет и посещаемые ребенком сайты должны контролироваться родителями. Лучше если в приоритете будут образовательные программы и сайты, которые помогали бы ребенку тренировать навыки внимания, общения, запоминания, стимулировали его познавательный интерес.

    Желательно использовать функцию "родительский контроль", которая ограничивает список доступных для ребенка сайтов.

  • 6

    Обозначьте зоны, которые будут свободны от интернета и цифровых устройств

    Выделяйте зоны (спальня, детская) и время (семейный обед, ужин, поездки на природу), которые всегда будут свободны от интернета и цифровых устройств. Не надо ставить компьютер в комнате ребенка. Дайте ему понять, что приносить в спальню, детскую, за обеденный стол планшет или смартфон нельзя.

    Педиатры также рекомендуют избегать взаимодействия ребенка с цифровыми устройствами и экранами в течение 1 часа перед сном.

  • 7

    Помогите подростку понять принципы сетевой жизни и избежать возможных ошибок

    До 12 лет - лучше никаких соцсетей. Для подростка старше 12 лет важно присутствие в социальных сетях, ведь это период, когда он учится понимать себя, понимать, каков он в глазах других, и ищет одобрения окружающих.

    Важно в этот момент быть рядом и помочь подростку лучше понять принципы сетевой жизни. Однако не включайте своих детей в число друзей в соцсетях и тем более не оставляйте комментариев на стене и под снимками - помните о праве ребенка на личное пространство.

  • 8

    Предупреждайте о рисках

    В том возрасте, когда вы разрешаете ребенку "гулять" в сети без вашего присмотра, ему нужно рассказать, какие там есть опасности. Важно объяснить:

    про то, как реагировать на интернет-травлю;

    про настройки приватности;

    расскажите об опасных последствиях открытого доступа к персональной информации;

    поговорите с ребенком о скачивании материалов и плагиате;

    расскажите ребенку, что все, что мы публикуем в интернете, попадает в публичный доступ и остается там навечно и что ко всему, что мы там находим, необходимо относиться критично и с осторожностью;

    дайте понять ребенку, что он всегда может обратиться к вам в случае проблемы, не боясь, что вы его отчитаете.

Ловушка бедности: ошибки родителей, из-за которых дети вырастают бедными

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Дети, Гаджеты, Воспитание детей, Воспитание, Мама и ребенок, Гаджеты для детей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Коронавирус: Япония продлила режим чрезвычайного положения
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Замглавы ОП о &quot;Велюре&quot;: У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь