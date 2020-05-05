Как воспитать независимых от гаджетов детей

1 Определите предельно допустимое время, проводимое ребенком за цифровыми устройствами Время, которое ребенок может проводить у экрана телевизора и цифровых устройств, зависит от его возраста. Авторитетная в этом вопросе Американская академия педиатрии дает следующие рекомендации: От рождения до 18 месяцев: никаких экранов, включая телевизор. Исключение составляют только сеансы видеосвязи по скайпу с любимой бабушкой и другими родственниками. От 2 до 5 лет: время, проводимое у экранов в день, - не больше 1 часа. В этот час входит все: смартфон, телевизор, планшет и компьютер. Для детей старше 6 лет стоит установить определенный предел времени, проводимого за цифровыми устройствами (большинство специалистов говорят максимум о 2 часах в день). При этом важно удостовериться, что гаджеты не отнимают время у сна, физической активности и других видов деятельности, необходимых для здоровья и развития ребенка.

2 Не запрещайте - предлагайте другие варианты Забрать смартфон / планшет / ноутбук и сказать "займись чем-нибудь" - это верный путь к истерике. Нужно предложить альтернативную, интересную совместную деятельность: спорт, походы, рисование, чтение, рыбалку с папой - в зависимости от возраста и предпочтений ребенка.

3 Будьте примером Дети копируют поведение своих родителей. Если мама с книгой, вероятность того, что ребенок тоже захочет книгу, гораздо выше, чем если мама проводит время преимущественно с телефоном. Пересмотрите свои отношения с гаджетами. Как много времени вы им уделяете? Насколько часто проверяете почту, обновления ленты или новости? Выделяете ли вы себе дни, свободные от интернета и цифровых устройств?

4 Будьте посредником и проводником в общении ребенка с цифровым миром Покажите ребенку, что интернет и цифровые устройства - это не только развлечение, но и источник информации, кладезь знаний. Побуждайте детей исследовать, задавать вопросы, будьте и сами готовы отвечать и делиться опытом.

5 Обращайте внимание на качество контента, которым интересуется ребенок До 9 лет возможность доступа в интернет и посещаемые ребенком сайты должны контролироваться родителями. Лучше если в приоритете будут образовательные программы и сайты, которые помогали бы ребенку тренировать навыки внимания, общения, запоминания, стимулировали его познавательный интерес. Желательно использовать функцию "родительский контроль", которая ограничивает список доступных для ребенка сайтов.

6 Обозначьте зоны, которые будут свободны от интернета и цифровых устройств Выделяйте зоны (спальня, детская) и время (семейный обед, ужин, поездки на природу), которые всегда будут свободны от интернета и цифровых устройств. Не надо ставить компьютер в комнате ребенка. Дайте ему понять, что приносить в спальню, детскую, за обеденный стол планшет или смартфон нельзя. Педиатры также рекомендуют избегать взаимодействия ребенка с цифровыми устройствами и экранами в течение 1 часа перед сном.

7 Помогите подростку понять принципы сетевой жизни и избежать возможных ошибок До 12 лет - лучше никаких соцсетей. Для подростка старше 12 лет важно присутствие в социальных сетях, ведь это период, когда он учится понимать себя, понимать, каков он в глазах других, и ищет одобрения окружающих. Важно в этот момент быть рядом и помочь подростку лучше понять принципы сетевой жизни. Однако не включайте своих детей в число друзей в соцсетях и тем более не оставляйте комментариев на стене и под снимками - помните о праве ребенка на личное пространство.