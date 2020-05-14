Как сделать дом безопасным для ребенка: несколько ценных советов родителям

"За детьми надо следить" - это знает каждый из нас.

Как только малыш начинает ходить, мы не спускаем с него глаз, ведь впереди поджидает столько опасностей. Только отвлечешься, а ребенок уже лезет пальцами в горячий суп, пробует на вкус флешку, тянет со стола серебристую упаковку с лекарствами. Как же помочь себе стать немного спокойнее и как лучше уберечь маленького ребенка от домашних опасностей?

Давайте посмотрим на собственную квартиру глазами ребенка. Присядьте на корточки и попробуйте пройтись по своим хоромам. Ну вот, вы чуть не споткнулись о выступ в полу, получили по голове висящим на крючке зонтиком, нашли на полу острый гвоздик. Видите, со стола свисает такой симпатичный шнурочек? Так и хочется дернуть за него. Удержались от соблазна? И правильно, а то бы на вас свалился утюг. А вот и шкатулка с иголками и такими разноцветными булавками, так и захотелось в них порыться, рассыпать, попробовать на вкус. Так легко про них забыть и неожиданно наколоться. А папа – посмотрите-ка, совсем забыл спрятать свои рыбацкие крючки. Точнее это силиконовые рыбки с крючками, так хочется ими поиграть, помять, попробовать на зуб. Вы еще не попались на крючок?

Как же сделать дом уютным и безопасным для ребенка?

Детская кровать. Выбирайте кровать с прутьями, расстояние между которыми не больше 7 см. Многие дети, балуясь, любят засовывать между ними голову. Справиться с такой бедой своими силами будет очень сложно… Также следите, чтоб в кроватке не было сломанных или надтреснутых прутьев. Дети любят играть с ними, как на гитаре. А после того как прут сломается, могут напороться на него…

Лучше покупайте кроватки с сеткой. Максимально допустимая ширина ячейки - 3 см. Также опасны детские цепочки на шее ребенка, даже с православным крестиком. Играя, ребенок может зацепиться цепочкой за выступ кровати и повиснуть на ней, перемахнув через борт… Избегайте крестиков, слюнявчиков в кровати, различных веревочек, свисающих с бортиков. Запрещается использовать для обогрева ребенка в кровати электрические приборы.

Возле кровати опасно размещать длинные, острые и твердые предметы – трубы от пылесоса, подсвечники, лыжные палки, швабры – все, на что ребенок может наткнуться, играя. Над кроватью не должно ничего висеть на стене – картин, часов, сувенирных тарелочек. Если около кровати стоит шкаф, наверху не должно стоять никаких тяжелых коробок и других предметов.

Сломанные игрушки и острые предметы. Дети любят играть, всем, что попадется под руку. И не дай бог, если остроту предмета он решит проверить на себе. Не держите в зоне доступности малыша сломанные игрушки с острыми краями, полуотвинченными гайками, торчащими осями от машинок и т.п. Ребенок в силах разобрать многие игрушки на запчасти. А они таят опасности. Будьте внимательны!

Двери и витражи. Закрывайте двери аккуратно. Проследите, нет ли в щели между косяком и дверью чудесных пальчиков вашего малыша. Выработайте в себе привычку открывать дверь медленно, ведь за ней может стоять ожидающий вас ребенок…. Научите малыша не совать пальчики в щель и не хлопать дверью.

Витражи и стеклянные двери могут разбиваться от неловкого удара и хлопка. Острые как ножи, осколки могут посыпаться на ребенка. Обязательно укрепите стекла дверей и витражей. Можно оклеить стекло специальной пленкой, предохраняющей от удара, поставить ударопрочное стекло или убрать его вовсе, если не позволяют время или финансы. Как говорится, здоровье важнее красоты.

Лекарства. Медицинские препараты, оставленные без присмотра, унесли тысячи детских жизней. Таблетки такие красивые, они похожи на конфеты M&M's, а коробочки так чудесно брякают, блистеры хрустят… Обычно дети хватают лекарства с нижних полок, прикроватных тумбочек, карманов вашей одежды. Храните лекарства в высоких ящиках, закрывающихся на ключ.

Не выбрасывайте баночки с закручивающимися крышками, открыть которые можно только сильным нажатием на крышку. Таблетки можно переложить туда. И не носите таблетки в карманах одежды, в дамских сумочках в наружном кармане. Для более старших детей можно наклеить на упаковки с лекарствами надпись "ЯД" и нарисовать череп с костями.