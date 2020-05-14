Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19
Три главных правила выхода из карантина: инфекционист рассказала, как не заразиться COVID-19
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Коронавирус не помеха: Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"
Кристофер Нолан не собирается переносить премьеру "Довод"

Как сделать дом безопасным для ребенка: несколько ценных советов родителям

Как сделать дом безопасным для ребенка: несколько ценных советов родителям
15:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

"За детьми надо следить" - это знает каждый из нас.

Как только малыш начинает ходить, мы не спускаем с него глаз, ведь впереди поджидает столько опасностей. Только отвлечешься, а ребенок уже лезет пальцами в горячий суп, пробует на вкус флешку, тянет со стола серебристую упаковку с лекарствами. Как же помочь себе стать немного спокойнее и как лучше уберечь маленького ребенка от домашних опасностей?

Давайте посмотрим на собственную квартиру глазами ребенка. Присядьте на корточки и попробуйте пройтись по своим хоромам. Ну вот, вы чуть не споткнулись о выступ в полу, получили по голове висящим на крючке зонтиком, нашли на полу острый гвоздик. Видите, со стола свисает такой симпатичный шнурочек? Так и хочется дернуть за него. Удержались от соблазна? И правильно, а то бы на вас свалился утюг. А вот и шкатулка с иголками и такими разноцветными булавками, так и захотелось в них порыться, рассыпать, попробовать на вкус. Так легко про них забыть и неожиданно наколоться. А папа – посмотрите-ка, совсем забыл спрятать свои рыбацкие крючки. Точнее это силиконовые рыбки с крючками, так хочется ими поиграть, помять, попробовать на зуб. Вы еще не попались на крючок?

Как же сделать дом уютным и безопасным для ребенка?

Детская кровать. Выбирайте кровать с прутьями, расстояние между которыми не больше 7 см. Многие дети, балуясь, любят засовывать между ними голову. Справиться с такой бедой своими силами будет очень сложно… Также следите, чтоб в кроватке не было сломанных или надтреснутых прутьев. Дети любят играть с ними, как на гитаре. А после того как прут сломается, могут напороться на него…

Как реагировать на обиды ребенка: пособие для родителей
Как реагировать на обиды ребенка: пособие для родителей Читать полностью

Лучше покупайте кроватки с сеткой. Максимально допустимая ширина ячейки - 3 см. Также опасны детские цепочки на шее ребенка, даже с православным крестиком. Играя, ребенок может зацепиться цепочкой за выступ кровати и повиснуть на ней, перемахнув через борт… Избегайте крестиков, слюнявчиков в кровати, различных веревочек, свисающих с бортиков. Запрещается использовать для обогрева ребенка в кровати электрические приборы.

Возле кровати опасно размещать длинные, острые и твердые предметы – трубы от пылесоса, подсвечники, лыжные палки, швабры – все, на что ребенок может наткнуться, играя. Над кроватью не должно ничего висеть на стене – картин, часов, сувенирных тарелочек. Если около кровати стоит шкаф, наверху не должно стоять никаких тяжелых коробок и других предметов.

Сломанные игрушки и острые предметы. Дети любят играть, всем, что попадется под руку. И не дай бог, если остроту предмета он решит проверить на себе. Не держите в зоне доступности малыша сломанные игрушки с острыми краями, полуотвинченными гайками, торчащими осями от машинок и т.п. Ребенок в силах разобрать многие игрушки на запчасти. А они таят опасности. Будьте внимательны!

Двери и витражи. Закрывайте двери аккуратно. Проследите, нет ли в щели между косяком и дверью чудесных пальчиков вашего малыша. Выработайте в себе привычку открывать дверь медленно, ведь за ней может стоять ожидающий вас ребенок…. Научите малыша не совать пальчики в щель и не хлопать дверью.

Витражи и стеклянные двери могут разбиваться от неловкого удара и хлопка. Острые как ножи, осколки могут посыпаться на ребенка. Обязательно укрепите стекла дверей и витражей. Можно оклеить стекло специальной пленкой, предохраняющей от удара, поставить ударопрочное стекло или убрать его вовсе, если не позволяют время или финансы. Как говорится, здоровье важнее красоты.

Простые способы развлечься с детьми на самоизоляции

Лекарства. Медицинские препараты, оставленные без присмотра, унесли тысячи детских жизней. Таблетки такие красивые, они похожи на конфеты M&M's, а коробочки так чудесно брякают, блистеры хрустят… Обычно дети хватают лекарства с нижних полок, прикроватных тумбочек, карманов вашей одежды. Храните лекарства в высоких ящиках, закрывающихся на ключ.

Не выбрасывайте баночки с закручивающимися крышками, открыть которые можно только сильным нажатием на крышку. Таблетки можно переложить туда. И не носите таблетки в карманах одежды, в дамских сумочках в наружном кармане. Для более старших детей можно наклеить на упаковки с лекарствами надпись "ЯД" и нарисовать череп с костями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Советы родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст к лицу, но не всем: знаменитые модели тогда и сейчас (Фото)
02 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
03 Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди
04 Продукты, которые выгоднее делать своими руками
05 Итоги дня 13 мая: "Банковский закон", COVID-19 и карантин в Украине, ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 14 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
НБУ: Ломбардам разрешат наличный обмен валют
Дочь обладателя &quot;Оскара&quot; заразилась COVID-19
Дочь обладателя "Оскара" заразилась COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь