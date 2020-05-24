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Экзотические животные и дети: чем может быть опасно держать дома такого питомца

Экзотические животные и дети: чем может быть опасно держать дома такого питомца
15:04 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Содержание дома обезьян, рептилий, грызунов и других экзотических животных небезопасно для маленьких детей и людей со слабой иммунной системой, считают специалисты.

В то время как педиатры знают об опасностях, связанных с домашними животными, они только в пяти процентах случаев регулярно инструктируют и предупреждают об этом родителей и детей, сообщил доктор Larry Pickering из университета Emory в Атланте (США).

Большинство экзотических животных представляют угрозу для здоровья маленьких детей, сообщили ученые в отчете, опубликованном в октябрьском номере журнала "Проблемы педиатрии". Большинство рептилий, к примеру, являются переносчиками бактерии сальмонеллы, утверждают ученые.

Специалисты считают, что родителям необходимо знать об опасности проживания экзотических животных в доме с маленькими детьми, а также об опасности посещения таких общественных заведений, как зоопарк, детьми до 5 лет и людьми с проблемами иммунной системы.

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При малейших подозрениях на проблемы со здоровьем специалисты рекомендуют отселить животное, поселив его временно или постоянно, например, под присмотром в специальных учреждениях или в доме за городом.

Диапазон потенциальных проблем при постоянном проживании животных в доме может колебаться от возникновения аллергии до распространения инфекционных заболеваний, сообщили эксперты. С каждым годом экзотические животные все чаще выступают в роли домашних любимцев, однако необходимо помнить об опасности, которую они несут, подчеркнули исследователи.

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Дети, Ребенок, Животные, Мама и ребенок, Питоицы.
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