Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
"Минера" моста Метро в Киеве задержали (Видео)
"Минера" моста Метро в Киеве задержали (Видео)
Манчестер Юнайтед подтвердил продление аренды форварда
Манчестер Юнайтед подтвердил продление аренды форварда
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану
За немалые деньги: Меган Маркл и принц Гарри наняли охрану

Вы отвечаете за двоих: топ-5 важных правил для беременных

Вы отвечаете за двоих: топ-5 важных правил для беременных
18:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Эти правила помогут поддерживать здоровье в тонусе и мамочки, и малыша.

Женщина в период вынашивания малыша должна бережно относиться к своему здоровью, ведь теперь она отвечает за двоих. Есть несколько правил, которых будущая мама должна придерживаться, чтобы беременность протекала хорошо. Некоторые из них уже давно известны. Что это за правила?

Поливитамины

Во время беременности женщина должна внимательно следить за своим рационом питания, чтобы организм получал необходимые витамины и ценные микроэлементы. Но одного правильного питания может быть недостаточно. Будущим мамам рекомендуют употреблять пренатальные витамины, в которых содержится высокая доза фолиевой кислоты, железа, кальция или других элементов. Они помогают плоду правильно развиваться. Подобрать витамины вам поможет лечащий врач.

Отказ от курения

О вредном влиянии табака на организм известно давно. Но некоторые мамы в положении игнорируют это правило и продолжают курить. Дети, у таких матерей, могут родится с низким весом и иметь проблемы с развитием. Ради ребенка от пагубной привычки лучше отказаться.

Сон

Из-за гормональной перестройки у беременной могут начаться проблемы со сном, но в этот период очень важно обеспечить себе качественный отдых. Если чувствуете усталость, оставьте все дела и постарайтесь уснуть, чтобы восстановить силы.

Беременной необходимо потребление железа: нужная "доза" в день

Отказ от алкоголя

Не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому во время беременности необходимо полностью отказаться от спиртных напитков. В противном случае, пострадает ребенок, ведь алкоголь негативно повлияет на его формирование в утробе и развитие.

Активные занятия

Если нет противопоказаний, ежедневно делайте физические упражнения. Они помогут справиться с бессонницей, чрезмерным увеличением веса, боли в мышцах и плохого настроения. Отдайте предпочтение йоге, плаванию или фитнесу для беременных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Беременность, Привычки, Малыш, Мама и ребенок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степаненко отреагировал на скандальный эпизод в матче с Динамо
02 Пройдите тест-ассоциацию и узнайте, кем Вы были в прошлой жизни
03 Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C: характеристика новых недорогих смартфонов
04 Chery Tiggo 8: в сети появились фото интерьера нового кроссовера
05 Кучма: Маск победил Россию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
Количество безработных в Украине перевалило за пол миллиона
&quot;Совсем не страшная книга&quot;: в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
"Совсем не страшная книга": в Украине вышла книга-инструкция для родственников тяжело больных людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь