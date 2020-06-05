Как правильно выбрать обувь своему ребенку - советы родителям

Несколько полезных советов по выбору детской обуви.

Эксперты советуют обращать внимание на качество, а не внешний вид. Потому что плохая обувь провоцирует развитие плоскостопия и сколиоза.

Прежде всего перед покупкой стоит "протестировать" подошву: она должна быть упругой и эластичной. В легких, "воздушных" ботинках ребенок будет меньше уставать, не снижая при этом своей физической активности.

Кончики пальцев не должны вплотную прилегать к носочной части обуви. Между ними следует оставлять зазор для комфортного передвижения, иначе есть вероятность деформации стопы. Задник должен полностью закрывать щиколотку и, в отличие от подошвы, эта часть обуви должна быть достаточно жесткой, чтобы фиксировать пятку и голеностоп.

Для детей стоит выбирать обувь из мягкой кожи, чтобы не натиралась нога. В идеале ботинки должны защищать от попадания влаги и при этом "дышать". Хорошо, если стелька имеет мягкую и воздушную структуру, а также оборудована супинатором, который защитит от плоскостопия.

Эксперты советуют отдавать предпочтение обуви с твердым каблуком, который позволит приподнять пятку малыша на 0,5-1,5 см.