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Ребенок боится стоматолога: как помочь ему справиться с этим

Ребенок боится стоматолога: как помочь ему справиться с этим
11:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

С ситуацией, когда ребенок боится стоматолога, сталкивается многие родители. Однако откладывать визит в стоматологию на неопределенный срок не стоит.

Прежде всего следует выяснить, в чем причина и как исправить ситуацию. Ведь молочные зубы также следует лечить. Иначе это может стать причиной разных заболеваний постоянных зубов и ротовой полости.

Первый визит малыша в стоматологию должен быть ознакомительным. Очень важно, какая атмосфера царит в заведении, как относятся к маленьким пациентам.

Самые распространенные причины, почему дети боятся идти к стоматологу:

• Страхи родителей. Вы сами боитесь стоматолога, а посещение клиники становится причиной стресса? Не удивляйтесь, что ребенок копирует ваше поведение и ведет себя так же.

• Неудачный опыт лечения. Первый визит к стоматологу запоминается надолго. А если малыш попадет к врачу, который не имеет опыта работы с маленькими пациентами, такой визит может стать причиной стресса.

• Рассказы других детей. Дети любят фантазировать и придумывать разные истории. Поэтому могут немного прокручивать различные события. Это касается посещения стоматолога. Лучший способ развеять страхи, сомнения - запись на прием к опытному детскому стоматологу. Ознакомьтесь с отзывами других родителей, прежде, чем записаться на прием. Кроме того, в некоторых заведениях сама атмосфера неприятна. Поэтому ребенок чувствует себя неуютно.

Чтобы ребенок не боялся: что надо знать о первом визите к стоматологу

Как решить проблему

Прежде всего стоит доступно объяснить ребенку, почему стоит лечить зубы и какие последствия может иметь промедления. В этом помогут тематические видео, книги, мультфильмы. Расскажите, что лечить зубы совсем не больно и не страшно.

Помните: личный пример родителей - лучший метод, который поможет достичь желаемой цели. Поддержите ребенка, поощрите его.

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Дети, Ребенок, Страх, Стоматолог, Мама и ребенок.
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