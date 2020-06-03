Чтобы ребенок не боялся: что надо знать о первом визите к стоматологу

Часто родители считают, что молочные зубы у ребенка лечить не стоит. А визит в детскую стоматологию откладывают на неопределенный срок.

Специалисты утверждают: заболевания молочных зубов могут стать причиной воспалительного процесса и даже впечатление всей челюсти. Также это может вызвать осложнения. Поэтому все-таки не стоит ожидать, что временный зуб просто выпадет. Потому, что если воспалительный процесс поразит зачаток постоянного зуба, то впоследствии он может полностью испортиться.

Кроме того, преждевременная потеря зубов может стать причиной неправильного прикуса. А еще - смещаются соседние зубы, они меняют траекторию. Впоследствии все эти аномалии обходятся дорогостоящим лечением. Всех этих проблем можно избежать благодаря правильному уходу и регулярном визита к стоматологу.

Что надо знать о первом визите к стоматологу

Без преувеличения, это особое событие в жизни ребенка. И от впечатления от этого визита зависит очень многое. Поэтому родителям стоит прислушаться к советам специалистов, чтобы визит в детскую стоматологию оставил самые лучшие воспоминания.

Несколько полезных советов:

Многие родители часто спрашивают, когда стоит впервые посетить детскую стоматологию. Специалисты уверяют: лучшее время - 6-8 месяцев. Ведь тогда у малыша прорезывается первый молочный зуб

Обычно во время первого визита стоматолог расскажет, как правильно ухаживать за полостью рта малыша, как выбрать зубную пасту и щетку. Кроме того, в дальнейшем посещать детского стоматолога нужно один раз в полгода. А если молочные зубы все прорезались, то каждые три-шесть месяцев

Как правило, малыш еще не понимает и не боится стоматолога. Более осознанное общение может быть в возрасте 2-3 года. Если к этому времени ребенок уже посещал стоматолога, то не будет бояться. И очередной визит не станет стрессом.

Если ребенку 3 года, и он никогда не был у стоматолога, специалисты советуют обязательно организовать поход в стоматологию. Но это должен быть ознакомительный визит. Расскажите ребенку, почему важно, чтобы зубы были здоровые, почему нужно их чистить и лечить.

Настрой ребенка зависит от родителей, ведь им он доверяет больше всего. Только тогда лечение пройдет без негативных эмоций и неприятных ощущений.