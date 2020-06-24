Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы

Рождение малыша - сложный процесс, а хирургическое вмешательство представляется многим слишком сложным, пугающим, ужасным.

А всё дело в том, что о кесареве сечении ходит множество слухов. Мы развеем самые распространённые мифы, чтобы показать — рождение малыша с помощью КС возможно, но нужно подходить к этому серьёзно.

Кесарево сечение представляет собой операцию, направленную на помощь роженице и способствующую появлению ребёнка на свет.

Миф 1: лучше кесарево сечение, чем естественные роды

Женщины, опасающиеся боли во время естественных родов, убеждены, что кесарево сечение гораздо предпочтительнее. Вы серьёзно полагаете, что деторождение, данное от природы, лучше хирургического вмешательства, наркоза, обезболивающих, восстановления после этого? На деле боль во время родов связана с напряжением мышц и сдавливанием сосудов, вызванных страхом, перевозбуждением центров, находящихся в подкорковой зоне мозга. Если учитывать данную информацию, то можно существенно облегчить процесс. Возникающие разрывы влагалища и растяжение его мышц быстро заживают, а слабость мочевого пузыря со временем проходит. Восстановление после кесарева сечения гораздо проблематичнее.

Миф 2: кесарево сечение делают под общим наркозом

Не всегда. Операцию в 90% случаев делают под эпидуральной анестезией: обезболивающее вводят в поясничную зону спинномозгового канала. Женщина не будет чувствовать боли, но будет пребывать в сознании. 40 минут — и готово. Причём ребёнка извлекут в первые 3-5 минут.

Миф 3: из-за близорукости всегда делают кесарево сечение

Не каждая близорукость является показанием в хирургическому вмешательству при рождении малыша. Показаниями становятся серьёзные патологии клетчатки, высокое внутриглазное давление, при которых натуживание способно привести к проблемам, вплоть до слепоты. Также в подобных случаях беременность должна сопровождаться регулярными приёмами у офтальмолога.

Миф 4: кесарево сечение делают по желанию женщины

Нельзя прийти на роды и заявить о желании сделать операцию. Это серьёзное вмешательство в организм женщины, которое не может быть её «хотелкой» ради уменьшения боли и времени. У этой процедуры имеются определённые риски, на которые не всегда пойдёт врач. Акушер согласится сделать это, если естественные роды сопряжены с риском для здоровья и жизни матери или ребёнка.

Миф 5: после кесарева сечения остаётся уродливый шрам

Современные медицинские методы позволяют не оставлять пугающих рубцов. Медики стали применять первоклассные приёмы и материалы, делать аккуратные разрезы на границе роста волос в зоне бикини, а нитки рассасываются, не оставляя следов. После заживания останется только светлая полоска, которую легко скрывать под трусиками.