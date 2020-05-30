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Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов

Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
03:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В данный жизненный период, когда вы питаетесь за двоих, вам необходимо получать в достаточном количестве витамины и полезные вещества.

  • 1

    Апельсиновый сок.

    Этот продукт не только богат витамином С и фолиевой кислотой, но и содержит калий в достаточном количестве. Калий помогает снизить высокое кровяное давление, которое особенно опасно во время беременности. Однако, тем у кого низкое давление не стоит боятся употреблять апельсины.

  • 2

    Йогурт.

    Хороший источник белка и кальция, в отличие от молока может употребляться женщинами с непереносимостью лактозы. Более того, активные йогуртовые культуры помогают снизить риск дрожжевой инфекции, часто возникающей во время беременности.

  • 3

    Брокколи.

    Этот вид капусты известен как хороший источник кальция, витамина С, фолиевой кислоты и витамина В6.

  • 4

    Чечевица.

    Среди бобовых чечевица выделяется по содержанию фолиевой кислоты. В ней содержится много железа и белка, а также волокон, которые предотвращают возникновение запоров.

  • 5

    Инжир.

    Свежий и сушеный инжир содержит много волокон, больше калия, чем бананы, много кальция и железа.

Беременной необходимо потребление железа: нужная "доза" в день

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Питание, Здоровье, Беременность, Польза.
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