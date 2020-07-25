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Что делать при солнечном ожоге у ребенка: советы дерматолога

Что делать при солнечном ожоге у ребенка: советы дерматолога
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram
Солнечный ожог, как правило, приобретается медленно и незаметно.

В жаркую погоду очень легко получить солнечный ожог, особенно, если не использовать солнцезащитные кремы. И в первую очередь, важно защитить кожу ребенка, потому что она более чувствительна. На своей странице в Instagram врач-дерматолог Светлана Якубовская рассказала, как помочь коже, если она воспалилась.

Эксперт написала, что до 6 месяцев детей вообще не рекомендуется подвергать прямому воздействию солнца. У них еще несовершенная система меланогенеза (пигмент меланин не образуется, и кожа практически сразу сгорает). К тому же солнечные ожоги повышают риск развития меланомы (довольно агрессивного онкологического заболевания кожи).

О солнечном ожоге могут свидетельствовать следующие симптомы: боль, покраснение, отек, пузыри, повышенная температура. Если это произошло, тогда стоит увести ребенка в тень или лучше вовсе уйти домой.

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Дерматолог советуют принять прохладную ванну (10-15 минут) или же приложить к поврежденному участку кожи холодный компресс. Это поможет снять воспаление и болевые ощущения. Также давайте малышку пить побольше воды и не смазывайте кожу сметаной или другими жирными продуктами, потому что они поддерживают воспаление, несмотря на охлаждающий эффект.

Если беспокоит озноб, боль или поднялась температура, тогда стоит принять лекарственные препараты на основе ибупрофена/парацетамола в зависимости от возраста и веса ребенка в рекомендуемых дозировках.

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Все по теме:

Дети, Ожог, Солнечный ожог.

Автор:

Телеграф
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