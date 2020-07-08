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Ребенок упал и ушибся: что делать и как успокоить

Ребенок упал и ушибся: что делать и как успокоить
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Разбитая коленка или шишка на лбу порой становятся целой трагедией для родителей. Как же все-таки стоит поступить, если малыш упал, ударился и плачет?

Подобные ситуации случаются чуть ли не в каждой семье, где есть маленькие дети. Одни родители охают и ахают, другие способны впадать в истерику и поднимать на уши весь район. Все жалеют малыша, успокаивают, пытаются наказать злосчастный порог или табуретку, которые оказались на пути. А ребенок упивается всеобщим вниманием и… еще пуще ревет. И для нас такие реакции вполне естественны. Но, к сожалению, совершенно неправильны. О том, как все-таки стоит поступить, пишет razvitie-krohi.ru.

Что не нужно делать и говорить, когда ребенок упал

Громко причитать, паниковать, уводить ребенка домой с площадки (если ребенок ударился на площадке).

Показывать свой испуг, произнося слова "ужас", "катастрофа", "кошмар". И без того обеспокоенного малыша могут напугать ваши слова и реакция.

Чрезмерно жалеть ребенка. Малыш, который привыкнет жаловаться из-за каждой царапины, вырастет слишком тревожным и боязливым.

Пресекать попытки ребенка рассказать и показать, что ему больно, игнорировать боль малыша. Даже при маленькой царапине нельзя говорить ребенку такие фразы, как "Хватит ныть!" "Ничего страшного!" или "Мужчины не плачут". Малыш увидит, что вы отрицаете его боль и эмоции, и будет относиться к вам враждебно и настороженно.

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Как правильно успокоить малыша

Ребенок упал и ушибся. Ему больно, он напуган. А тут еще мама не знает, как взять себя в руки, чтобы казаться спокойной. Эмоции и мимика выдают напряжение и нервозность. В данной ситуации можно, а главное нужно успокоиться. Поэтому, если испугались сами, сначала с силой выдохните и потрясите руками, чтобы дополнительно не возбуждать ребенка. Подобные действия позволят сбросить нервное напряжение.

А вот теперь спокойная и уверенная мама должна сделать 3 простых действия.

Присаживаемся, чтобы быть на одном уровне с крохой и нежно обнимаем его.

Говорим ободряющие ласковые слова поддержки: "Я знаю, что тебе больно и очень хочу помочь тебе. Ты ударился и испугался. Я понимаю, как тебе сейчас страшно, я рядом с тобой, малыш. Я рядом с тобой, а значит, все будет хорошо". Пусть ребенок немного поплачет в ваших объятиях. Главное, он поймет, что вам небезразлична его боль и переживания и вы принимаете его чувства. Постепенно эмоции пойдут на убыль, ребенок успокоится.

Когда утихнут первые эмоции, расскажите малышу, как вы будете вместе лечить ушибленную коленку: "У нас дома есть волшебная водичка, которая шипит и удаляет из ранки грязь. А еще есть волшебный зеленый эликсир, после которого ранка заживет быстро-быстро".

Что делать, если ребенок боится делать ошибки

Проверено временем

Обязательно в конце вашей речи попробуйте поцеловать ушиб или синяк. Тактильный контакт с близким человеком обладает удивительной чудодейственной силой, эффектом плацебо, то есть действует как болеутоляющее. Никаких лекарств — а ребенку сразу легче! Главное, чтобы малыш верил в волшебную силу маминого поцелуя.

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Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Ушиб.

Автор:

Телеграф
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