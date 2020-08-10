Как мотивировать ребенка к учебе: советы родителям

Многие родители задумываются, как мотивировать ребенка учиться и где взять стимул к учебе. Далее мы поделимся некоторыми советами, как помочь детям полюбить занятия.

Широко известно, что ребенок, который способен сохранять внимание на протяжении всего урока гораздо легче усваивает учебный материал и затрачивает меньшее количество времени на подготовку домашнего задания. Соответственно у него появляется больше времени на игры и отдых. На концентрацию внимания влияет возраст ребенка.

В дошкольном возрасте дети сосредотачиваются на короткое время. С годами этот показатель заметно возрастает. Также на данную способность оказывает влияние нервная система детей. Труднее приходится деткам с высокой возбудимостью, у них происходит быстрая сменяемость торможения и возбуждения.

Часто происходит так, что дети жалуются на загруженность уроками, а родители, не вникая в причины, соглашаются с ситуацией. Родителям нужно проконтролировать то, как ребенок занимается. Возможно, он тратит время неэкономично. Часто ошибки при выполнении домашнего задания возникают из-за невнимательности: ошибка в простых арифметических действиях, небрежно переписанное содержание текста или неправильно прочитанное условие задачи.

Многие родители могут решить, что их чадо обделено способностями лишь потому, что он не запоминает темы уроков или тратит много времени, готовя домашнее задание, добиваясь при этом неудовлетворительных результатов. На деле же, большинство детей не использует всех своих возможностей только потому, что не умеют концентрироваться. Вам нужно наблюдать за работой ребенка, за его играми. Это поможет узнать действительный уровень способностей вашего чада к внимательности и сосредоточенности.

Если вы удостоверились в том, что у ребенка слабо развито внимание, приступайте к тренировкам, постоянно прорабатывайте его наблюдательность и реакцию на внимание. Не забывайте о том, что легче и быстрее справиться с домашними задачами ребенок, севший за выполнение уроков отдохнувшим после занятий в школе, не сразу после обеда и не задолго до наступления вечера. Продуктивнее занимается ученик, имеющий режим и систему работы.

Покажите ребенку своим примером необходимость доводить начатые дела до конца. Помогите ему и создайте необходимые условия, контролируя составленный режим!