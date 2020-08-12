"Жуй, жуй, глотай": стоит ли манипулировать питанием ребенка

Переживаете, что малыш не доедает? Возможно, вы подвержены "синдрому пустой тарелки".

Это состояние родителей и бабушек, которые после обеда хотят видеть у малыша чистую тарелку. Дитя почему-то обязано осилить большую порцию еды, которую заботливые родственники поставили перед ним на столе.

Вспомните свою детскую реакцию: если все съедено – в семье радость и восторги. Не доели – у бабушек паника, "ложечка за маму", разговоры о том, что ребенок "не вырастет", его "заберет милиционер" или "будет лечить врач".

Остановитесь и задумайтесь, правильно ли поступаете. Вы формируете пищевые привычки малыша: именно в семье постигается культура отношения к еде. Малоподвижный образ жизни – бич современности. Мы мало двигаемся, зато в избытке потребляем самую вредную пищу, кормим ею детей.

Излишки еды создают для здоровья ребенка гораздо больше проблем, чем ее недостаток. Не заставляйте малыша доедать все, что положено в тарелку: здоровый ребенок сам чувствует, когда пора остановиться.

Не хвалите малыша за чистую тарелку, не создавайте в семье культ еды. Не настаивайте, чтобы он доедал полностью, не наказывайте и не поощряйте едой.

Оставшаяся на тарелке пища – проблема не малыша, а родителя. Значит, вы накладываете слишком большие порции либо чадо не тратит столько энергии, сколько получает с продуктами. Возможно, он днями сидит у телевизора.

Иногда нужно просто пересмотреть рацион ребенка: отказавшись от сладких перекусов и соков, он охотнее съест полезный обед с овощами и кашей.