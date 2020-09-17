Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Когда зарплаты и пенсии вырастут до "человеческого уровня": Зеленский поделился прогнозом
Когда зарплаты и пенсии вырастут до "человеческого уровня": Зеленский поделился прогнозом
Железный занавес: Лукашенко закрывает границу с Европой
Железный занавес: Лукашенко закрывает границу с Европой
Арис 0:0 Колос: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Арис 0:0 Колос: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"
Анонимность во вред: Бэнкси лишился прав на граффити "Метатель цветов"

Как научить ребенка обращаться с деньгами: 4 главных совета родителям

Как научить ребенка обращаться с деньгами: 4 главных совета родителям
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: instagram
Наука денег крайне важна для взрослого человека. Однако часто забывается тот факт, что грамотное отношение к материальным ценностям должно закладываться с юных лет, когда человек наиболее обучаем и способен воспринимать новые знания в огромных количествах.

Хорошие родители всегда хотят лучшего для своего ребенка. Важное и ценное, что они могут сделать для детей, - это отпустить их, научив ответственности за каждый сделанный шаг. Наверное, в этом и кроется вся суть воспитания, говорит адвокат по семейному праву Горбаль Наташа. На своей странице в Instagram она рассказала, что самая большая эффективность происходит тогда, когда родители вместе с ребенком что-то делают, показывая своим личным примером, как поступать в тех или иных случаях.

"Научить обращаться ребенка с деньгами - одна из важных составляющих воспитательного пути. Ведь во взрослой жизни совершенно точно судьба не будет предоставлять все блага по первому требованию", - говорит эксперт и дает советы родителям, как ходить в магазины без истерик и требований постоянно что-то купить.

Как научить ребенка финансовой грамотности на примере игрушек?

1. Придумайте игру на тему "Игрушка тоже хочет продолжать быть любимой"

Как только ребенок забрасывает недавно купленную игрушку и начинает требовать новую, объясните, что игрушки могут обидеться и устроить "забастовку". Ведь они хотят, чтобы их любили.

Приучаем малыша к чистоте: лучшие советы

2️. Не потакайте каждому капризу ребенка

Дети с рождения - взрослые и об этом стоит помнить всегда.

Покажите, сколько стоит машинка сына или кукла дочери. Но не говорите, что игрушка стоит столько-то денег - ребенку этого не понять. А просто сравните с тем, что для ребенка ценно. Например, если ваша дочь очень любит какой-то йогурт, скажите, что ее кукла стоит как 15 йогуртов, которые она может есть две недели. И предложите выбрать.

3. Определите "игрушечный" бюджет

Говоря с ребенком, как со взрослым, расскажите ему, что на игрушки в месяц выделяется, например, тысячу гривен. И в ответ на "купи машинку" скажите: "Конечно, куплю. Но мы тогда потратим половину тех денег, что выделили тебе на игрушки. И до следующего месяца у тебя останется совсем мало. Поэтому решение - за тобой".

"Главное - быть последовательными. Когда деньги на игрушки в конкретном месяце закончатся, ни в коем случае не идите на поводу и не покупайте игрушку только из жалости к ребенку. Если уж взялись обучать "финансовой грамоте", учите!" - советует Горбаль.

Самостоятельность - превыше всего: как отучить ребенка спать с родителями
Самостоятельность - превыше всего: как отучить ребенка спать с родителямиЧитать полностью

Ребенку будет очень важно понять, что деньги в семье могут закончиться. И как только они заканчиваются в конкретной статье расходов (например, покупка игрушек), а ребенок вдруг понимает, что то, что куплено ранее, ему уже не интересно, то волей-неволей он вынужден будет задуматься о том, что действительно для него важно и максимально интересно и уже не так легкомысленно будет тратить свой "игрушечный" бюджет. Таким образом, с малых лет ребенок учится планировать.

4. "Сравнительная бухгалтерия" для подростков

Такой подход будет вам в помощь, если ребенок уже подросток, но вы до этого времени ничего в плане финансового обучения не делали.

"Не покупайте то, что хочет ваш повзрослевший ребенок только лишь потому, что он этого захотел. Даже, если у вас есть на это деньги и очень хочется порадовать своих дочь или сына. Обсудите с вашим чадом все тот же бюджет в месяц, исходя из реалий вашей семьи, и то, что эта сумма может быть потрачена ребенком на вещи. И ни копейки больше", - поясняет эксперт.

Адвокат также привела пример: если дочь купила сумку, а потом в другом магазине увидела лучше, то это ее зона ответственности за допущенную ею же ошибку. В этом случае вам нужно объяснить лишь то, что данную ошибку стоит пережить, сделать выводы, а в следующий раз подходить к выбору более ответственно.

"Кстати, подобные "упражнения" могут впоследствии научить вашу дочь к осознанному отношению не только к деньгам, но и к своим потребностям и желаниям. А это крайне важно. Ведь человек познает себя только тогда, когда он точно понимает, что ему нужно. А это уже не только о вещах и деньгах", - подытожила адвокат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Финансы, Родители.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
02 СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
03 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
04 Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
05 Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики единожды нарушили &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики единожды нарушили "тишину"
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Ликвидация районов: ВР направила в комитет законопроект о деятельности местных советов
Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину
Российскому рэперу Басте разрешили приезжать в Украину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь