Плач во время купания ребенка: доктор Комаровский дал советы родителям

Купание малыша — настоящее испытание для любой мамы, а если малыш еще и капризничает и плачет, так это вообще «ад».
Врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как избежать подобных проблем и сделать процесс купания приятным для всех членов семьи.
Первое на что обращает внимание Комаровский это температура воды. Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Если ребенок плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С, то стоит начинать с воды потеплее, но после погружения нужно понемногу охлаждать воду, чтобы малыш привыкал.
Также, врач назвал несколько организационных параметров купания, изменение которых также может помочь:
время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;
время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды;
температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;
интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить;
личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет.
Также, эксперт отмечает, что возможный вариант профилактики плача в ванной — это совместное купание.
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Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех. Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является. ⠀ Изложенные ниже советы позволят вам осуществить определенные изменения в процедуре купания. С высокой степенью вероятности хоть что-то поможет, после чего ежедневное детское купание станет приятным для всех членов семьи. ⠀ Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С — нет проблем, начинайте с 32! Но после благополучного и спокойного погружения активизируйте скорость остывания воды — сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой струйкой бежала холодная вода. ⠀ Изменение определенных организационных параметров купания также может помочь. Пробуйте, экспериментируйте! ⠀ Что может быть изменено: ⠀ время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем; время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды; температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой; интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить; личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет. ⠀ Еще один вполне возможный вариант профилактики плача в ванной — совместное купание: предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя… ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #плач #купание
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