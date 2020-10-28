Плач во время купания ребенка: доктор Комаровский дал советы родителям

Купание малыша — настоящее испытание для любой мамы, а если малыш еще и капризничает и плачет, так это вообще «ад».

Врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как избежать подобных проблем и сделать процесс купания приятным для всех членов семьи.⁣

Первое на что обращает внимание Комаровский это температура воды. Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Если ребенок плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С, то стоит начинать с воды потеплее, но после погружения нужно понемногу охлаждать воду, чтобы малыш привыкал.

Также, врач назвал несколько организационных параметров купания, изменение которых также может помочь:

время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;⁣

время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды;⁣

температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;⁣

интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить;⁣

личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет.⁣

Также, эксперт отмечает, что возможный вариант профилактики плача в ванной — это совместное купание.

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