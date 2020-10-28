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Плач во время купания ребенка: доктор Комаровский дал советы родителям

Плач во время купания ребенка: доктор Комаровский дал советы родителям
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Купание малыша — настоящее испытание для любой мамы, а если малыш еще и капризничает и плачет, так это вообще «ад».

Врач Евгений Комаровский дал несколько советов, как избежать подобных проблем и сделать процесс купания приятным для всех членов семьи.⁣

Первое на что обращает внимание Комаровский это температура воды. Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Если ребенок плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С, то стоит начинать с воды потеплее, но после погружения нужно понемногу охлаждать воду, чтобы малыш привыкал.

Также, врач назвал несколько организационных параметров купания, изменение которых также может помочь:

  • время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;⁣

  • время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды;⁣

  • температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;⁣

  • интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить;⁣

  • личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет.⁣

Также, эксперт отмечает, что возможный вариант профилактики плача в ванной — это совместное купание.

 
 
 
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Главное правило детского купания остается неизменным: никакого насилия, удовольствие для всех. Ситуация, когда ребенок плачет именно во время купания, возникает совсем не редко и удовольствием однозначно не является.⁣ ⠀⁣ Изложенные ниже советы позволят вам осуществить определенные изменения в процедуре купания. С высокой степенью вероятности хоть что-то поможет, после чего ежедневное детское купание станет приятным для всех членов семьи.⁣ ⠀⁣ Начинайте купание с воды той температуры, которая не вызывает у ребенка отрицательных эмоций. Плачет при 32 °С, но улыбается при 35 °С — нет проблем, начинайте с 32! Но после благополучного и спокойного погружения активизируйте скорость остывания воды — сделать так, чтобы в ванну постоянно тонкой струйкой бежала холодная вода.⁣ ⠀⁣ Изменение определенных организационных параметров купания также может помочь. Пробуйте, экспериментируйте!⁣ ⠀⁣ Что может быть изменено:⁣ ⠀⁣ время суток — купайте не поздним вечером, а вечером ранним, или утром, или днем;⁣ время по отношению к еде — купать не за час до еды, а через час после еды;⁣ температура воды — как правило, речь идет о том, чтобы сделать воду более теплой;⁣ интенсивность освещения ванной комнаты — как правило, ее следует уменьшить;⁣ личность того, кто купает ребенка, — удивительно часто встречается ситуация, когда с мамой ребенок плачет, а с папой или старшим братом — нет.⁣ ⠀⁣ Еще один вполне возможный вариант профилактики плача в ванной — совместное купание: предварительно вымытую маму погружают в ванну, после чего туда же добавляют дитя…⁣ ⠀⁣ ***⁣ ⠀⁣ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка».⁣ ⠀⁣ #докторкомаровский #365советов #плач #купание

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Дети, Ребенок, Мама и ребенок, Евгений Комаровский.

Автор:

Телеграф
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