Женщина ушла от обидчика-мужа, но из-за родни оказалась в приюте с двумя детьми

Днями социальную сеть взбудоражил пост Марты Левченко - руководителя черновицкого кризисного Центра помощи «Місто добра» для мам с детьми, пострадавших от домашнего насилия и не имеющих крыши над головой. Марта написала о судьбе одной из обитательниц приюта – Лилии Колесниковой, которая 4 месяца назад поселилась здесь с сынишками 2-х и 3-х лет. Дело в том, что в отличие от других женщин, официально у Лилии жилплощадь есть – в городе Малин Житомирской области осталась небольшая однокомнатная квартира ее мамы. Вот только вселиться туда 21-летняя женщина, в настоящий момент ушедшая от обижавшего ее мужа и отца своих детей, не может, так как ее старший родственник пустил туда квартирантов, а с самой Лилей даже общаться не хочет.

Пользователи соцсети не остались равнодушными: молодой маме желали добра и удивлялись, как получилось, что законная наследница не может попасть домой, к кому она обращалась за помощью, а еще предлагали пути выхода из сложившейся ситуации. Некоторые даже были готовы принять участие в судьбе юридически или поддержать молодую маму финансово. Удалось пообщаться с Лилией и журналисту «Телеграфа».

Отчаяние едва не привело к самоубийству

От предложения сбора для себя денег Лилия отказалась, пояснив, что главное для нее сейчас – вернуться в дом, где она могла бы жить с детками. А заработать она и сама сможет, устроив малышей в детсад. Правда, надо только овладеть профессией. Но она готова учиться, меняться, чтобы стать независимой и успешной. «Хочу пройти парикмахерские курсы - есть у меня такое увлечение - и работать по этой специальности, у меня получается неплохо, я уже девчат в Центре стригла» - признается девушка.

- У меня пока что только одна проблема – с жильем, и в данный момент я ее с помощью хороших людей решаю, - уверяет Лилия.

Если про некоторых баловней судьбы говорят, что они «родились с серебряной ложечкой во рту», то у Лили с самого детства все было очень сложно.

- Мама умерла, когда мне было 2 года. А так как она пила, то в ее доме был бардак. Чтобы навести в этой квартире порядок и сохранить ее для меня на будущее, один из маминых братьев, живущий в России, дал моему двоюродному брату деньги, чтобы тот сделал ремонт и присматривал за жильем, пока мне не исполнится 18 лет. Вот он и «присматривает» за жильем до сих пор, хотя мне уже 21 год.

После смерти мамы девочку опекала бабушка, а затем и бабушки не стало, а ее старенькая хата разрушилась. Еще Лиля пожила у отца с его новой женой. Рассказывает, что там она пришлась не ко двору, ее унижали, буквально попрекали куском хлеба, хотя семья получала ее «детские» деньги. Но они уходили на общие нужды, тем более что взрослые любили скрасить свою жизнь спиртным.

- Отец с утра стопку выпьет – пойдет на работу, с работы придет – опять «расслабляется». Я в шоке была – как можно столько пить? Там были постоянные скандалы, драки с мачехой. До 8-го класса она меня обижала, а там я уже начала давать отпор, убегать из дома. Представьте, девочки-одноклассницы ходят в футболочках красивых, в новых сапожках, а ты в 5-м классе должна донашивать ее берцы 45-го размера, потому что ей жалко мне сапожки купить, хотя мои детские деньги приходили.

Такие отношения с мачехой дважды подталкивали юную девушку к попыткам суицида.

- Я еще семиклассницей была - наглоталась таблеток, каких нашла, иду, падаю в обморок, а она мне: «Не притворяйся, вставай»! И я не знаю, как я дошла до дома, туда ли шла, и мое счастье, что я очнулась, а не заснула. Второй раз наглоталась снотворного и пошла топиться. Но машиной завернули, откачали, - вспоминает Лилия.

Мир в семье разрушила безосновательная ревность

Потом, казалось бы, жизнь Лилии наладилась – она вышла замуж, у них с Сергеем родились замечательные мальчуганы Арсен и Марк. Но супруг стал обижать ее. Проявлялось это в необоснованной ревности. Лилия – яркая, привлекательная девушка и самому мужу это нравилось. Но стоило ей красиво одеться и просто воспользоваться косметикой, как мужчина злился, начинал грубо выяснять: «Ты куда это накрасилась?».

- Мне обидно: «Хоть бы комплимент сделал, а то сразу – куда накрасилась?». Мы вместе 5 лет. Много и хороших моментов с ним было, это ж не все так сразу началось у нас, что я решилась от него уйти.

Причем, Сергей не стеснялся выяснять отношения и при посторонних людях.

- Однажды я возле дома разговаривала по телефону, а тут просто шли двое парней-старшеклассников. Как раз друг подвез на машине моего мужа. Он был выпивши, выскочил из авто и начал кричать «Ну иди уже к ним», почему-то решив, что я имею к этим ребятам какое-то отношение. Бывало, оскорблял меня при моей куме или при своих друзьях, а если извинялся, то только чтобы никого рядом не было.

Когда молодая женщина «крутилась» дома между готовкой еды, уборкой и уходом за малыми детьми, муж решил, что теперь-то она точно никуда не денется, и кроме оскорблений, стал поднимать на нее руку. Несмотря на обиды, Лилия до сих пор любит Сергея, и разводиться не спешит – надеется, что муж сможет изменить свое поведение.

- Муж то грозится, то нормально с ним общаемся, его не поймешь, что он хочет. Он говорит, что сначала я должна вернуться к нему, а тогда он поменяется. Муж работает, может обеспечивать семью, сыновей любит и относится к ним хорошо. Когда мы жили вместе, то у детей все было. Если, допустим, нужны были лекарства, то он искал их и находил.

Пока у Лилии с мужем было все благополучно, вопрос жилья так остро не стоял. Но когда Сергей побил ее так, что она оказалась в больнице, женщина забрала детей и ушла из дома.

- После больницы я жила у кумы. Но не будешь же долго жить у чужого человека? Я вновь обратилась к брату, чтобы он меня пустил в мамину квартиру, позвонила ему и сказала: «Дай мне ключи, я малых отдам в садик, сама выйду на работу, я в своей жизни разберусь, главное, чтобы мне было где жить». Он ответил: «Что-то придумаем, что-то решим» и отключился. А с тех пор вообще не берет трубку, когда я звоню.

Осложняет ситуацию то обстоятельство, что квартира в свое время не была приватизирована.

- Еще когда мы с мужем жили, я детей в эту квартиру прописала, должна была решать вопрос приватизации жилья, но тут начался весенний карантин. А до того я была то беременная, то с малыми, и просто не было времени туда ходить. Я выяснила: раз я здесь прописана, надо только приватизировать квартиру, и лишь тогда смогу заявлять свои права на нее.

Коммунальные долги: реальные – или надуманные?

Одна из отговорок родственника, что за квартирой, якобы, остались большие долги.

- Я уже и совершеннолетняя была, и еще не беременная, и тоже ходила к нему, просила, чтобы он мне дал ключи от квартиры, он мне сказал, что я эту квартиру вообще не увижу, - вспоминает собеседница. - Я этот разговор даже на диктофон записала. Он начинает рассказывать, что там куча долгов. Но ведь старые долги он оплатил даже не из своего кармана, а за другие годы за счет квартирантов уже любой долг должен был отбиться. У него есть свое жилье, он не бедный, и заявляет, что ему лично моя квартира не нужна, а вот я с ней не справлюсь. Но ему-то какая разница?

Лилия надеется, что когда она вернется в родные стены полноправной хозяйкой, то ей будет легче наладить отношения с мужем. И сейчас специалисты кризисного Центра помогают ей разобраться в себе, жизненных целях и приоритетах. «За 4 месяца, проведенные в этом Центре, я очень поменялась, это даже по фотографиям видно» - уверяет молодая женщина. Стоит на повестке дня и «квартирный вопрос».

- Звонила юрист и прокурор из нашего города, там пока что изучают мою проблему. Надо время, чтобы они разобрались. Просто в маминой квартире еще прописан первый мамин муж, который в 90-е годы пропал без вести. Но из всех девчат в Центре, у меня, пожалуй, самая простая ситуация, - считает Лилия.

Кстати, буквально на днях кризисный центр «Місто добра» справил новоселье в новом замечательном здании, построенном и оснащенном, как говорится, всем миром. В этом приюте готовы помочь беззащитным женщинам с детьми из разных регионов.

«Нам очень важно знать, что мама ищет не отель, а шанс на лучшую жизнь, готова учиться, развиваться и стать кардинально другим человеком. Именно поэтому каждая из них проходит у меня собеседование. Учебный класс в нашем центре для мам - наша гордость. Мы здесь их всему учим. Есть такие, кто не умеет писать и читать - мы им это даем. Здесь женщины проходят курсы по ведению бизнеса, осваивают новые профессии и учатся быть успешными»- поясняет основательница Центра - волонтер Марта Левченко.

Слово редакции: Насилие в семье ни к чему хорошему не приведет. Дорогие и прекрасные женщины, если обстоятельства вынуждают вас уйти из семьи, но идти некуда, то вы можете обратиться за помощью в центр "Місто добра" по номерам +38 (099)2000-103 или 0-800-503-231 бесплатно с любого номера в Украине. Также связаться с волонтерами можно через Facebook. Помните, в мире всегда есть место добру!

Желающие могут внести свой вклад в развитие Центра "Місто добра". Любая помощь будет бесценной - 4441 1144 4663 3370 Монобанк, 5218 5722 2175 5783 - ПриватБанк - Левченко Марта.