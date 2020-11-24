Как подобрать подгузник по размеру: доктор Комаровский проинструктировал родителей

Пока ребенок маленький подгузники играют большую роль в его жизни. Ведь намного проще выбросить использованный памперс в мусорное ведро, чем стирать-перестирывать кучу пеленок.

Правильно подобранный размер подгузника - залог успеха – говорит Евгений Комаровский. Врач решил помочь родителям в решении этой проблемы и рассказал, как правильно выбрать подгузник для малыша.

1. При выборе в первую очередь нужно ориентироваться на вес ребенка! Он указан на каждой упаковке .

2. Подгузник должен впитывать, а не просто «налезать». Что это значит? Если вес малыша близок к нижней границе указанного размера, то лучше взять на размер больше.

3. Обязательно проверьте, чтобы пояс и оборочки плотно прилегали к ножкам, животику и спинке, но ни в коем случае не сдавливали их и не оставляли явных следов от резинок.

4. Брать сильно «на вырост» также не стоит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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