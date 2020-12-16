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Доктор Комаровский рассказал, как обеспечить безопасность первых шагов малыша

Доктор Комаровский рассказал, как обеспечить безопасность первых шагов малыша
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Первые шаги – это очень важное событие в жизни ребенка и его родителей. Для многих мам и пап это как «фактор» того, что их ребенок «нормальный». Часто родители даже пытаются приблизить этот момент, пробуя ставить малыша на ножки еще до того, как он подаст признаки готовности к хождению. Однако, подобное поведение может ребенку только навредить.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комароский призывает родителей не заставлять малыша учиться ходить, пока не пришло время. Столь желаемое родительское пораньше чревато проблемами со здоровьем позвоночника малыша.

Комаровский отмечает, что организм малыша должен физиологически «дозреть» до первых шагов: мышцы позвоночника должны укрепиться, в костях - быть достаточное количество кальция, и ребенок должен научиться координировать свои движения.

Также, доктор назвал три фактора, определяющие безопасность первых шагов ребенка:

  • Время. Самое главное, что требуется от родителей это терпение. Придет время и малыш сам пойдет.

  • Питание. Кормление по аппетиту, естественное вскармливание, качественные продукты – все это важно. Также, не стоит перекармливать ребенка.

  • Тренировка. Массаж, гимнастика и стимуляция ползания помогут укрепить мышцы, фиксирующие позвоночник. Также, стоит ограничить использование «вертикализующих» приспособлений (прыгунков, скакунков, ходунков), которые создают вертикальную нагрузку на позвоночник.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, «Телеграф» писал, что доктор Комаровский рассказал, как поддерживать зубы ребенка здоровыми.

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Все по теме:

Дети, Мама и ребенок, Первые шаги, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
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