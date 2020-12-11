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Как ухаживать за зубами ребенка: 5 советов от доктора Комаровского

Как ухаживать за зубами ребенка: 5 советов от доктора Комаровского
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Здоровые зубы – мечта, наверное, каждого. А чтобы не бегать по стоматологам во взрослом возрасте, за их здоровьем стоит следить еще с раннего детства.

Украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, как правильно ухаживать за зубами ребенка.

Итак, 5 общих принципов по уходу за зубами ребенка от Евнгения Комаровского.

1. Обеспечьте молочные зубы фтором. Это полезно для зубов, так как фторирование укрепляет эмаль, что делает зубки устойчивее перед кислотами.

2. Проверяйте и дочищайте сами зубы вашего ребенка. Запомните: все здоровые зубы должны быть одного цвета. Также, желательно чтобы вы контролировали количество зубной пасты, которую ребенок использует для чистки зубов.

3. Кормите своего ребенка здоровой пищей. Давайте ребенку фрукты и овощи вместо конфет и печенья. Выбирайте напитки и продукты, в которых содержится минимум сахара.

4. Предотвратите кариес - исключите сладкие напитки. В течение дня не давайте ребенку бутылку со сладкими напитками: молоко, молочные смеси, соки и сладкие напитки содержат в себе сахар. Запомните: частое сосание бутылки, наполненной жидкостью с сахаром, может привести к разрушению зубов.

5. Установите график посещения стоматолога.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Все по теме:

Зубы, Стоматолог, Мама и ребенок, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
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