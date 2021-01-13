Боль в животе: доктор Комаровский напомнил, что нужно делать в первую очередь

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, что нужно делать родителям, когда их ребенок жалуется на боль в животе.
Врач отмечает, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Однако, если боль локализуется не в центре живота, то это повод отправиться к доктору на прием.
Итак, в каких случаях срочно нужен врач:
боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);
имеются следы крови в кале или рвотных массах;
имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность);
боль в животе сочетается с:
Также, Комаровский отметил, что к мальчикам в таких случаях нужно проявить повышенное внимание. Они могут стесняться боли в области паха и яичек, и говорить, что это живот. Обязательно уточняйте.
Что же делать?
начните с того, что поинтересуйтесь, давно ли ребенок ходил по «большой нужде», и предложите посетить туалет;
если дефекация затруднена, используйте свечи с глицерином;
действуйте в соответствии с универсальными принципами помощи при боли;
не кормите ребенка:
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