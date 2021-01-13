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Боль в животе: доктор Комаровский напомнил, что нужно делать в первую очередь

Боль в животе: доктор Комаровский напомнил, что нужно делать в первую очередь
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, что нужно делать родителям, когда их ребенок жалуется на боль в животе.

Врач отмечает, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Однако, если боль локализуется не в центре живота, то это повод отправиться к доктору на прием.

Итак, в каких случаях срочно нужен врач:

  • боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);

  • имеются следы крови в кале или рвотных массах;

  • имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность);

  • боль в животе сочетается с:

    • выраженной бледностью кожи и потливостью;
    • поносом и повышенной температурой тела;
    • сыпью;
    • сонливостью.

Также, Комаровский отметил, что к мальчикам в таких случаях нужно проявить повышенное внимание. Они могут стесняться боли в области паха и яичек, и говорить, что это живот. Обязательно уточняйте. 

Что же делать?

  • начните с того, что поинтересуйтесь, давно ли ребенок ходил по «большой нужде», и предложите посетить туалет;

  • если дефекация затруднена, используйте свечи с глицерином;

  • действуйте в соответствии с универсальными принципами помощи при боли;

  • не кормите ребенка:

    • пока не попросит;
    • хотя бы в течение 1 часа после того, как перестанет жаловаться на боли в животе.
 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, “Телеграф” писал, что нужно делать при пищевых отравлениях.

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Все по теме:

Здоровье, Дети, Боль в животе, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
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