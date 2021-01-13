Боль в животе: доктор Комаровский напомнил, что нужно делать в первую очередь

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм рассказал, что нужно делать родителям, когда их ребенок жалуется на боль в животе.

Врач отмечает, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией. Однако, если боль локализуется не в центре живота, то это повод отправиться к доктору на прием.

Итак, в каких случаях срочно нужен врач:

боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);

имеются следы крови в кале или рвотных массах;

имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность);

боль в животе сочетается с: выраженной бледностью кожи и потливостью; поносом и повышенной температурой тела; сыпью; сонливостью.



Также, Комаровский отметил, что к мальчикам в таких случаях нужно проявить повышенное внимание. Они могут стесняться боли в области паха и яичек, и говорить, что это живот. Обязательно уточняйте.

Что же делать?

начните с того, что поинтересуйтесь, давно ли ребенок ходил по «большой нужде», и предложите посетить туалет;

если дефекация затруднена, используйте свечи с глицерином;

действуйте в соответствии с универсальными принципами помощи при боли;

не кормите ребенка: пока не попросит; хотя бы в течение 1 часа после того, как перестанет жаловаться на боли в животе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, “Телеграф” писал, что нужно делать при пищевых отравлениях.