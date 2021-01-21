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Недобор роста и веса у новорожденных: доктор Комаровский рассказал, когда стоит обращаться к врачу

Недобор роста и веса у новорожденных: доктор Комаровский рассказал, когда стоит обращаться к врачу
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Рост и вес малыша, особенно новорожденного – это те параметры, которые очень волнуют всех родителей. Очень часто, особенно молодые мамы и папы сталкиваются с такой проблемой, как незнание того, какой же вес и рост ребенка является нормальным. К тому же, разные доктора часто предоставляют разную информацию.

Чтобы избежать таких проблем у своих читателей, доктор Комаровский на своей странице в Инстаграм разместил новый пост, в котором написал все, что нужно знать о прибавке роста и веса у младенцев до года.

Что нужно знать:

  • Средняя прибавка веса за 1 месяц жизни - 600г.

  • Средняя прибавка роста за 1 месяц жизни - 3 см.

  • 10-20% совершенно здоровых детей имеют отклонения от “нормальных” показателей.

  • Прежде чем нервничать, суетиться и кричать страшные слова “мало”, “много”, “худой”, “толстый “ и так далее - настоятельно рекомендуется посмотреть на супруга, затем на себя в зеркало и задуматься о своих размерах и наследственности.

  • Если отклонение от средних показателей превышает 30% - однозначно имеет смысл посоветоваться с доктором.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, “Телеграф” писал, что доктор Комаровский рассказал, что делать когда ребенок жалуется на боль в животе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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