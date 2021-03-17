Причинами детского ожирения могут быть фаст-фуд, сахар и стресс

Доктор Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте "учит" родителей, как ухаживать, воспитывать и лечить своих малышей. Да и не только о детях можно почитать у доктора, как лечить взрослых, Евгений Олегович тоже рассказывает.

В современном мире проблема ожирения, особенно детского, стоит очень остро. По статистике детки страдают лишним весом уже в возрасте 5-7 лет. В чем же проблема?

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович опубликовал пост, в котором коротко очертил шесть основных причин детского ожирения:

Размер порций,

Фаст-фуд,

Употребление сахара,

Отсутствие питательных жиров,

Недостаток физической активности,

Стресс.

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А вообще, хорошо подметила одна из подписчиц Комаровского, что главная причина детского ожирения — это родители. Чтобы избежать этой проблемы, стоит внимательнее следить, как питается Ваш ребенок, сколько он есть, и насколько он подвижен. Как только настроится баланс, то проблема ожирения Вам не страшна.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как вести себя больному и его родственникам при кишечной инфекции. Помимо этого доктор подчеркнул в каких случаях обращение к врачу просто необходимо.