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Причинами детского ожирения могут быть фаст-фуд, сахар и стресс

Причинами детского ожирения могут быть фаст-фуд, сахар и стресс
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Доктор Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте "учит" родителей, как ухаживать, воспитывать и лечить своих малышей. Да и не только о детях можно почитать у доктора, как лечить взрослых, Евгений Олегович тоже рассказывает.

В современном мире проблема ожирения, особенно детского, стоит очень остро. По статистике детки страдают лишним весом уже в возрасте 5-7 лет. В чем же проблема?

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович опубликовал пост, в котором коротко очертил шесть основных причин детского ожирения:

  • Размер порций,
  • Фаст-фуд,
  • Употребление сахара,
  • Отсутствие питательных жиров,
  • Недостаток физической активности,
  • Стресс.
 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

А вообще, хорошо подметила одна из подписчиц Комаровского, что главная причина детского ожирения — это родители. Чтобы избежать этой проблемы, стоит внимательнее следить, как питается Ваш ребенок, сколько он есть, и насколько он подвижен. Как только настроится баланс, то проблема ожирения Вам не страшна.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как вести себя больному и его родственникам при кишечной инфекции. Помимо этого доктор подчеркнул в каких случаях обращение к врачу просто необходимо. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

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Детское ожирение, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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