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Кишечная инфекция: доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу

Кишечная инфекция: доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, если в Ваш дом пришла кишечная инфекция. На своей странице в Инстаграме Евгений Олегович опубликовал пост, в котором обозначил 11 главных правил поведения больного и его родственников при болезни.

Во-первых, всегда следует задуматься над тем, что это Вы такое съели или чем накормили ребёнка. После обнаружения кишечной инфекции у любого члена семьи, остальным сразу же нужно "отделиться": больному - отдельная посуда, всем остальным - организовать идеальную чистоту, тщательно мыть руки и убрать от греха подальше подозрительные продукты.

Доктор напоминает, что понос и рвота являются способами защиты организма, поэтому в первые часы кишечной инфекции не в Ваших интересах, чтобы понос и рвота прекращались.

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Главный принцип помощи - это восполнение потерь жидкости и солей. Для этой цели идеально подходят лекарственные средства, имеющиеся в любой аптеке и представляющее собой заранее подготовленную смесь различных солей, которые перед употреблением разводят кипяченой водой. Если же аптека далеко вполне подойдут минеральные воды, отвар изюма, трав, шиповник, компот из сухофруктов, можно чай, лучше зеленый. Температура напитков ориентировочно должна быть равна температуре тела.

При упорно повторяющийся рвоте помните, что надо пить чаще, но малыми порциями, чтобы не растягивался желудок. А использование любых противорвотных препаратов всегда согласовывать с врачом. Вообщем существует лишь два абсолютно безопасных способов самостоятельного лечения кишечных инфекций - это голод и обильное питье.

Евгений Олегович отмечает, что, если у детей первого года жизни есть понос, и вне зависимости от возраста при отсутствии тенденции к улучшению в течение суток нужно обязательно обратиться к врачу.

Немедленно обращайтесь за медицинской помощью, если:

  • наиболее волнующим симптомы кишечной инфекции является боль в животе,
  • из упорной рвоты вы не можете ребёнка напоить,
  • более 6 часов нет мочи,
  • сухой язык, запавшие глаза, кожа приобрела сероватый оттенок, в кале имеется примесь крови,
  • понос прекратился, но при этом усилилась рвота и/или резко поднялась температура тела и/или появились боли в животе.

Вылечим болезнь - исчезнет симптом: доктор Комаровский напомнил, что кашель не является заболеванием

При улучшении состояния не торопитесь скармливать ребенку все подряд.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

 

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, почему категорически нельзя обрабатывать раны йодом детям до года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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