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Как наладить режим детского сна: 10 советов от доктора Комаровского

Как наладить режим детского сна: 10 советов от доктора Комаровского
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

19 марта отмечается Всемирный день сна. По этому поводу популярный украинский доктор Евгений Комаровский создал памятку для родителей, которая поможет наладить режим сна у ребенка. 

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович написал 10 правил здорового детского сна. 

Первое, что нужно сделать, это расставить приоритеты. Помимо того, что высыпаться должен ребенок, хорошо выспавшимися должны быть и родители. 

Правило номер 2: определитесь с режимом сна. С момента рождения малыш должен подчиняться режиму дня семьи. Родители должны определить время, когда у ребенка будет  начинаться ночной сон. Комаровский отмечает, что это время должно быть удобным прежде всего родителям. 

Третье - нужно решить где, и с кем будет спать малыш. Здесь три варианта: либо в кроватке в комнате родителей, в кроватке в отдельной комнате и сон в одной кровати с родителями. Однако, последний вариант лучшее не поощрять. 

Евгений Олегович отмечает, что не нужно бояться разбудить ребенка. Чтобы малыш хорошо спал ночью, не нужно допускать лишнего сна днем. 

Также, очень важную роль играет кормление. Постарайтесь не докормить ребенка в предпоследнее кормлении, и максимально сытно накормить перед сном. Однако, здесь важно не перекормить, чтобы у малыша не болел животик. 

Активно проведенный день - залог крепкого сна ночью. Физические нагрузки, активные игры - все это очень хорошо влияет на ночной сон ребенка. А вот ближе к вечеру эмоциональные нагрузки стоит немного ограничить: спокойные игры, чтение книг, просмотр мультфильмов - все это хорошая подготовка ко сну. 

Важным моментом также является воздух в спальне, где спит малыш - он должен быть чистым и прохладным. Обязательно проветрите комнату перед сном. 

Купание - это отличный способ "вымотать" ребенка перед сном, так что не стоит этим пренебрегать.

Постель ребенка так и должна "манить" малыша в свои "объятия". Матрас - плотный и ровный, постель - из натуральных тканей, если ребенку нет 2 лет, то о подушке забываем, если малыш старше 2-х, то вполне возможна стандартная детская подушка 60 на 40.

Если ребенок еще носит подгузники, то перед сном нужно позаботиться о качественном памперсе. Хороший подгузник на ночь - это закон, пишет Комаровский. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский писал, на что стоит обратить внимание при выборе детской кроватки. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Сон, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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