Как защитить маленького ребенка от телевизора: доктор Комаровский провел родительский ликбез

Доктор Евгений Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своей странице в Инстаграм он часто проводит различные ликбезы для родителей.

Один из своих постов Евгений Олегович посвятил теме защиты деток от телевизора. Только в этом материале речь идет не о том, сколько деткам можно смотреть телевизор, а о том, как установить технику так, чтобы она не упала на малыша.

Ежегодно в мире регистрируют около 45 тысяч случаев, когда дети поражаются электрическим током, или же в следствии падения на них техники. Как же этого избежать?

Стоит отметить, что телевизоры, которые закреплены на стене, намного безопаснее, нежели те, которые стоят на тумбах. Если же телевизор в вашем доме стоит на тумбе, то лучше купить специальные ремни, которые подстрахуют его.

Кроме того, нужно спрятать кабели, провода и розетки.

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Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, можно ли новорожденному ребенку (7 дней) давать на ночь валерьянку.