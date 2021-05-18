Часто и по чуть-чуть: доктор Комаровский рассказал, сколько раз в день нужно есть ребенку

Популярный украинский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей Евгений Комаровский продолжает учить своих подписчиков, как воспитывать своих детей.

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович ответил на вопрос: полезно ли ребенку есть часто и по чуть-чуть.

Советы бабушек аля "пусть ребенок есть часто" слушать не надо. Если желудок будет забит, то не будет кишечного или желудочного сока, а это значит, что переваривать пищу не будет чем, от чего не будет аппетита. А кормление по часам даже необходимо, чтобы малыш адаптировался к правилам общежития.

Евгений Олегович отмечает, что на самом деле очень полезно, чтобы ребенок испытывает реальное чувство голода. Голод, вызванный избытком желудочного сока, резко снижает риск кишечной инфекции, а соляная кислота переварит что угодно.

И, конечно же, нельзя проводить безумные эксперименты с едой. Чем меньше экспериментов, тем меньше у детей проблем.

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Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, когда можно малышам до года давать твердые фрукты.