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Часто и по чуть-чуть: доктор Комаровский рассказал, сколько раз в день нужно есть ребенку

Часто и по чуть-чуть: доктор Комаровский рассказал, сколько раз в день нужно есть ребенку
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярный украинский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей Евгений Комаровский продолжает учить своих подписчиков, как воспитывать своих детей. 

На своей странице в Инстаграм Евгений Олегович ответил на вопрос: полезно ли ребенку есть часто и по чуть-чуть. 

Советы бабушек аля "пусть ребенок есть часто" слушать не надо. Если желудок будет забит, то не будет кишечного или желудочного сока, а это значит, что переваривать пищу не будет чем, от чего не будет аппетита. А кормление по часам даже необходимо, чтобы малыш адаптировался к правилам общежития.

Евгений Олегович отмечает, что на самом деле очень полезно, чтобы ребенок испытывает реальное чувство голода. Голод, вызванный избытком желудочного сока, резко снижает риск кишечной инфекции, а соляная кислота переварит что угодно.

И, конечно же, нельзя проводить безумные эксперименты с едой. Чем меньше экспериментов, тем меньше у детей проблем. 

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, когда можно малышам до года давать твердые фрукты. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Дети, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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