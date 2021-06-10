"Это не болталка с родственниками": 7 правил "выживания" в родительском чате от доктора Комаровского

Несмотря на то, что учебный год подошел к концу, родительские чаты, в которых обсуждаются школьные вопросы, никто не отключал. Да и более того, в садики детки то ходят, и чаты у родителей там тоже есть.
Те, кто состоит в таких переписках наверняка знают, какой "срач" там иногда бывает. Известный врач доктор Евгений Комаровский, основываясь на психолога Надежду Железняк, составил 7 правил "выживания" в родительском чате.
"Если каждый из родителей будет соблюдать несколько правил, то общаться и понимать друг друга станет проще" - читает Комаровский.
Итак, что нужно делать, чтобы избежать конфликтов в чате:
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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как наладить отношения между старшим и младшим ребенком.