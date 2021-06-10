"Это не болталка с родственниками": 7 правил "выживания" в родительском чате от доктора Комаровского

Несмотря на то, что учебный год подошел к концу, родительские чаты, в которых обсуждаются школьные вопросы, никто не отключал. Да и более того, в садики детки то ходят, и чаты у родителей там тоже есть.

Те, кто состоит в таких переписках наверняка знают, какой "срач" там иногда бывает. Известный врач доктор Евгений Комаровский, основываясь на психолога Надежду Железняк, составил 7 правил "выживания" в родительском чате.

"Если каждый из родителей будет соблюдать несколько правил, то общаться и понимать друг друга станет проще" - читает Комаровский.

Итак, что нужно делать, чтобы избежать конфликтов в чате:

Первое - создайте правила чата и закрепите их в верхнем сообщении.

Стоит помнить, что родительский чат - это не "болталка" с родственниками. А нем собрались для решения конкретных задач, а значит все другое - спам.

Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском по ключевым словам. Возможно эту тему уже обсуждали ранее.

Четвертое - не переходите на личности. Если в чате случился конфликт, решайте его в личной переписке.

Пятое - если ходите обсудить подарки детям, то нужно четко сформулировать вопрос и установить временные рамки.

Также, стоит напомнить родителям о необходимости представиться по имени и указать, кто чей родитель. Отсутствие анонимности и открытость будут стимулировать вежливое общение.

И седьмое - если хотите написать учителю, что вы опоздаете, то лучше всего написать сделать это в личных сообщениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как наладить отношения между старшим и младшим ребенком.