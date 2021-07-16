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Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбирать солнцезащитные очки для детей: "Должны быть легкими и комфортными"

Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбирать солнцезащитные очки для детей: "Должны быть легкими и комфортными"
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Летом солнце порой совсем не щадит никого, "обжигая" своим светом и теплом, а особенно страдают глаза. Поэтому очень важно иметь хорошие солнцезащитные очки, которые смогут защитить глаза. Особенно это важно, когда дело касается детей. 

Известный доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм провел ликбез для родителей, в котором рассказал, как правильно выбирать очки для ребенка. 

Солнцезащитные очки необходимы детям для защиты зрения, в первую очередь от ультрафиолетовых лучей, поскольку роговица, слизистая оболочка и хрусталек детского глаза активно воспринимает их до 10 летнего возраста.

На что нужно обращать внимание при выборе детских очков:

  • лучше остановиться на пластиковых моделях с линзами из поликарбоната,
  • детские очки должны быть легким и комфортными,
  • лучше выбирать солнцезащитные очки известных производителей, на оправе которых указана категория защиты от ультрафиолета,
  • модель очков должна соответствовать возрасту ребенка,
  • желательно выбирать очки с серыми, коричневыми или желто-коричневыми линзами,
  • нужно обращать внимание на степень защиты от ультрафиолета,
  • на очках не должно быть царапин или потертостей.

Обязательно научите детей правильно пользоваться очками: регулярно мыть и протирать их, класть линзами вверх и относится к ним бережно и аккуратно.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как правильно провести отпуск с ребенком: на что нужно обратить внимание в первую очередь.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Дети, Солнцезащитные очки, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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