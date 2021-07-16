Доктор Комаровский рассказал, как правильно выбирать солнцезащитные очки для детей: "Должны быть легкими и комфортными"

Летом солнце порой совсем не щадит никого, "обжигая" своим светом и теплом, а особенно страдают глаза. Поэтому очень важно иметь хорошие солнцезащитные очки, которые смогут защитить глаза. Особенно это важно, когда дело касается детей.
Известный доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм провел ликбез для родителей, в котором рассказал, как правильно выбирать очки для ребенка.
Солнцезащитные очки необходимы детям для защиты зрения, в первую очередь от ультрафиолетовых лучей, поскольку роговица, слизистая оболочка и хрусталек детского глаза активно воспринимает их до 10 летнего возраста.
На что нужно обращать внимание при выборе детских очков:
Обязательно научите детей правильно пользоваться очками: регулярно мыть и протирать их, класть линзами вверх и относится к ним бережно и аккуратно.
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, как правильно провести отпуск с ребенком: на что нужно обратить внимание в первую очередь.