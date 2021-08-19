Укр

День Независимости на костях: в Конотопе праздник пройдет на месте бывшего концлагеря (фото, видео)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
175
День Независимости на костях: в Конотопе праздник пройдет на месте бывшего концлагеря (фото, видео) Новость обновлена 19 августа 2021, 22:58
Место для торжеств в Конотопе на День Независимости

День Независимости в Конотопе планируют отмечать на месте бывшего концлагеря.

В Конотопе, Сумская область, на День Независимости 24 августа пройдут торжественные и развлекательные мероприятия на территории бывшего концлагеря, где были убиты тысячи евреев, военнопленных, мирных жителей.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Рядом с будущим местом проведения праздника буквально находятся места расстрела людей. Как рассказали изданию местные жители, — это территория всегда ассоциировалась с печалью и болью, и они шокированы таким кощунством.

Место для торжеств в Конотопе на День Независимости
Место для торжеств в Конотопе на День Независимости

"Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", — рассказали конотопцы.

Напомним, что похожая ситуация происходит в Киеве. Так, для концерта итальянского оперного исполнителя Андреа Бочелли устанавливают сцену над братским захоронением.

Ранее "Телеграф" писал, что в подобный скандал в прошлом году попала украинская певица Надя Дорофеева.

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан