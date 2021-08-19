День Независимости на костях: в Конотопе праздник пройдет на месте бывшего концлагеря (фото, видео)

День Независимости в Конотопе планируют отмечать на месте бывшего концлагеря.

В Конотопе, Сумская область, на День Независимости 24 августа пройдут торжественные и развлекательные мероприятия на территории бывшего концлагеря, где были убиты тысячи евреев, военнопленных, мирных жителей.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Рядом с будущим местом проведения праздника буквально находятся места расстрела людей. Как рассказали изданию местные жители, — это территория всегда ассоциировалась с печалью и болью, и они шокированы таким кощунством.

Место для торжеств в Конотопе на День Независимости

"Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", — рассказали конотопцы.

Напомним, что похожая ситуация происходит в Киеве. Так, для концерта итальянского оперного исполнителя Андреа Бочелли устанавливают сцену над братским захоронением.

Ранее "Телеграф" писал, что в подобный скандал в прошлом году попала украинская певица Надя Дорофеева.