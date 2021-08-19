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День Незалежності на кістках: в Конотопі свято пройде на місці колишнього концтабору (фото, відео)

Автор
Т. Кармазіна
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День Незалежності на кістках: в Конотопі свято пройде на місці колишнього концтабору (фото, відео) Новина оновлена 19 серпня 2021, 22:58
Місце для урочистостей в Конотопі на День Незалежності

День Незалежності в Конотопі планують відзначати на місці колишнього концтабору.

У Конотопі, Сумська область, на День Незалежності 24 серпня пройдуть урочисті та розважальні заходи на території колишнього концтабору, де були вбиті тисячі євреїв, військовополонених, мирних жителів.

Про це пише "РБК-Україна".

Поруч з майбутнім місцем проведення свята буквально знаходяться місця розстрілу людей. Як розповіли виданню місцеві жителі, — це територія завжди асоціювалася з сумом і болем, і вони шоковані таким блюзнірством.

Місце для урочистостей в Конотопі на День Незалежності
Місце для урочистостей в Конотопі на День Незалежності

"Зберігалися розповіді людей, які саме на тому місці, де планується "паті", приходили потайки до дроту, яка огороджувала концтабір, і кидали нещасним мерзлу картоплю, то, що самі мали в умовах окупації", — розповіли конотопці.

Нагадаємо, що схожа ситуація відбувається в Києві. Так, для концерту італійського оперного виконавця Андреа Бочеллі встановлюють сцену над братським похованням.

Раніше "Телеграф" писав, що в подібний скандал в минулому році потрапила українська співачка Надя Дорофєєва.

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