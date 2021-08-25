ДТП с пожаром на Львовщине привело к трагедии: три человека погибли, среди них - ребенок

Авария произошла поздней ночью 24 августа.

Трое погибли и шестеро пострадали в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия возле села Попели Львовской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в оперативной сводке.

На ночной дороге столкнулись два автомобиля, один из них после ДТП загорелся. Авария произошла 24 августа в 23:05 на популярном туристическом маршруте — дороге Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав.

Среди трех человек, погибших в ночной аварии, ребенок 2005 года рождения. Ребенок на год старше (2004 г.р) вместе с еще пятью пострадавшими в результате ДТП отправлены в больницу с травмами разной степени тяжести. всего в машинах находились девять человек.

Чтобы погасить пожар и достать из машин погибших и пострадавших понадобились усилия 12 пожарных и 3 единиц техники.

Всего за сутки 24 августа на Львовщине погибли в автоавариях шесть человек.

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