Укр

ДТП с пожаром на Львовщине привело к трагедии: три человека погибли, среди них - ребенок

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
53
ДТП с пожаром на Львовщине привело к трагедии: три человека погибли, среди них - ребенок Новость обновлена 25 августа 2021, 09:24

Авария произошла поздней ночью 24 августа.

Трое погибли и шестеро пострадали в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия возле села Попели Львовской области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в оперативной сводке.

На ночной дороге столкнулись два автомобиля, один из них после ДТП загорелся. Авария произошла 24 августа в 23:05 на популярном туристическом маршруте — дороге Т-14-15 Мостиска — Самбор — Борислав.

Среди трех человек, погибших в ночной аварии, ребенок 2005 года рождения. Ребенок на год старше (2004 г.р) вместе с еще пятью пострадавшими в результате ДТП отправлены в больницу с травмами разной степени тяжести. всего в машинах находились девять человек.

Чтобы погасить пожар и достать из машин погибших и пострадавших понадобились усилия 12 пожарных и 3 единиц техники.

Всего за сутки 24 августа на Львовщине погибли в автоавариях шесть человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в возрасте 80 лет умер барабанщик и автор нескольких обложек для альбомов The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Украина
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности
Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности
Дата публикации
Категория
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео