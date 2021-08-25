ДТП з пожежею на Львівщині призвело до трагедії: три людини загинули, серед них — дитина

Аварія сталася пізно вночі 24 серпня.

Троє загинули і шестеро постраждали в результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди біля села Попелі Львівської області.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в оперативному зведенні.

На нічній дорозі зіткнулися два автомобілі, один з них після ДТП загорівся. Аварія сталася 24 серпня о 23:05 на популярному туристичному маршруті — дорозі Т-14-15 Мостиська — Самбір — Борислав.

Серед трьох осіб, які загинули в нічний аварії, дитина 2005 року народження. Дитина на рік старше (2004 р.н) разом з ще п’ятьма потерпілими в результаті ДТП відправлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Всього в машинах знаходилися дев’ять осіб.

Щоб загасити пожежу і дістати з машин загиблих і постраждалих знадобилися зусилля 12 пожежних і 3 одиниць техніки.

Всього за добу 24 серпня на Львівщині загинули в автоаваріях шість чоловік.

Раніше "Телеграф" писав, що в віці 80 років помер барабанщик і автор кількох обкладинок для альбомів The Rolling Stones Чарлі Уоттс.