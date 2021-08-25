В еще одной области Украины русский язык лишили статуса "регионального"

Языковой закон, согласно которому русский язык получал статус "регионального", признали неконституционным еще в 2018 году

Решением Днепропетровского окружного административного суда русский язык лишили статуса регионального в Днепропетровской области.

Об этом говорится в постановлении суда от 13 августа, однако он вступит в силу по истечении срока подачи всех апелляционный жалоб.

Так, суд решил в полном объеме удовлетворить заявление заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры, которая просила признать решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года.

Эта дата указана в иске на том основании, что именно тогда Конституционный суд Украины признал языковой закон неконституционным.

Стоит отметить, что русский язык как региональный гарантировался законом Украины "Об основах государственной языковой политики" от 10 августа 2012 года (также известный как языковой закон Кивалова-Колесниченко). "Региональный" статус русскому (практически приравнивая его к государственному) могли предоставлять местные советы, если количество носителей этого языка составляло более 10% населения региона.

В 2018 году этот закон был признан неконституционным и сейчас даже термин "региональный язык" в Украине не используют.

Напомним, что в некоторых областях Украины еще никак не могут избавиться от пережитков прошлого и лишить русский язык статуса регионального. Языковой омбудсмен назвал такую ситуацию "позором".

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