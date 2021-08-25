Укр

"Мечтал сделать тепличку с помидорами": стало известно имя погибшего на День Независимости военного (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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"Мечтал сделать тепличку с помидорами": стало известно имя погибшего на День Независимости военного (фото) Новость обновлена 25 августа 2021, 21:01
Донбасс, ООС, потери

Военнослужащий воевал на Донбассе в течение 7 лет

В 30-ую годовщину Независимости Украины на Донбассе в результате вражеского обстрела украинских позиций российскими боевиками погиб еще один военнослужащий — 48-летний Вячеслав Питько родом из Днепропетровской области.

Об этом в среду, 25 августа, сообщила журналистка Наталья Нагорная в Facebook.

Известно, что 48-летнего украинского воина собратья называли Павловичем. Мужчина был на российско-украинской войне целых семь лет — от начала и до 30-й годовщины Независимости Украины.

"Он мечтал вернуться, сделать тепличку и выращивать огурцы с помидорами", — написала Нагорная.

У Вячеслава Питько дома, в Днепропетровской области, осталась дочь.

Погибший на Донбассе Вячеслав Питько
Погибший на Донбассе Вячеслав Питько
Погибший на Донбассе Вячеслав Питько
Погибший на Донбассе Вячеслав Питько

Как сообщал "Телеграф", о смерти украинского военного сообщили в вечерней сводке ООС. На День Независимости Украины российские боевики очередной раз обстреляли украинские позиции.

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