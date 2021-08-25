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"Мріяв зробити тепличку з помідорами": стало відоме ім’я загиблого на День Незалежності військового (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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"Мріяв зробити тепличку з помідорами": стало відоме ім’я загиблого на День Незалежності військового (фото) Новина оновлена 25 серпня 2021, 21:01
Донбас, ООС, втрати

Військовослужбовець воював на Донбасі протягом 7 років

У 30-у річницю Незалежності України на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу українських позицій російськими бойовиками загинув ще один військовослужбовець — 48-річний В’ячеслав Пітько родом з Дніпропетровської області.

Про це у середу, 25 серпня, повідомила журналістка Наталя Нагорна у Facebook.

Відомо, що 48-річного українського воїна побратими називали Павловичем. Чоловік був на російсько-українській війні цілих сім років — від початку і до 30-ї річниці Незалежності України.

"Він мріяв повернутися, зробити тепличку і вирощувати огірки з помідорами", — написала Нагорна.

У В’ячеслава Пітька вдома, у Дніпропетровській області, залишилася донька.

Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько
Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько
Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько
Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько

Як повідомляв "Телеграф", про смерть українського військового повідомили у вечірньому зведенні ООС. На День Незалежності України російські бойовики черговий раз обстріляли українські позиції.

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