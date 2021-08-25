"Мріяв зробити тепличку з помідорами": стало відоме ім’я загиблого на День Незалежності військового (фото)

Військовослужбовець воював на Донбасі протягом 7 років

У 30-у річницю Незалежності України на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу українських позицій російськими бойовиками загинув ще один військовослужбовець — 48-річний В’ячеслав Пітько родом з Дніпропетровської області.

Про це у середу, 25 серпня, повідомила журналістка Наталя Нагорна у Facebook.

Відомо, що 48-річного українського воїна побратими називали Павловичем. Чоловік був на російсько-українській війні цілих сім років — від початку і до 30-ї річниці Незалежності України.

"Він мріяв повернутися, зробити тепличку і вирощувати огірки з помідорами", — написала Нагорна.

У В’ячеслава Пітька вдома, у Дніпропетровській області, залишилася донька.

Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько

Загиблий на Донбасі В'ячеслав Пітько

Як повідомляв "Телеграф", про смерть українського військового повідомили у вечірньому зведенні ООС. На День Незалежності України російські бойовики черговий раз обстріляли українські позиції.