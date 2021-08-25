На 200-летие города в Одесской области привезли певца из России
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Реакция украинских политиков на концерт российского певца очень удивила
В Одесской области на празднование 200-летия города Болград привезли российского певца Александра Малинина. С ним охотно фотографировались украинские политики.
Соответствующие кадры опубликовал экс-глава Одесской ОДА Николай Скорик на своей странице в Facebook.
Скорик написал, что выступление Малинина — большая честь для него и радость для Болграда.
Подобная публикация появилась также на странице первого заместителя председателя Одесского облсовета Вадима Шкаровского.
"Приятным завершением концертной программы стало выступление Народного артиста Украины — Александра Малинина! Пусть этот день принесёт каждому из Вас частичку тепла и света!", — написал Шкаровский.
Стоит отметить, что бигборды с анонсом концерта певца из России Александра Малинина появились в Болграде за несколько недель до мероприятия. При этом на сайте горсовета указывалось, что 25 августа на Дне города должна выступить зарубежная звезда.
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