На 200-річчя міста у Одеській області привезли співака з Росії

Реакція українських політиків на концерт російського співака дуже здивувала

В Одеській області на святкування 200-річчя міста Болград привезли російського співака Олександра Малініна. З ним охоче фотографувалися українські політики.

Відповідні кадри опублікував екс-глава Одеської ОДА Микола Скорик на своїй сторінці в Facebook.

Скорик написав, що виступ Малініна — велика честь для нього і радість для Болграда.

Одеський депутат на концерті Малініна в Болграді

Подібна публікація з’явилася також на сторінці першого заступника голови Одеської облради Вадима Шкаровського.

"Приємним завершенням концертної програми став виступ Народного артиста України — Олександра Малініна! Нехай цей день принесе кожному з Вас частинку тепла і світла!", — написав Шкаровський.

Варто відзначити, що бігборди з анонсом концерту співака з Росії Олександра Малініна з’явилися у Болграді за кілька тижнів до заходу. При цьому на сайті міськради вказувалося, що 25 серпня на Дні міста повинна виступити зарубіжна зірка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що концерт Андреа Бочеллі в Маріїнському парку не обійшовся без скандалу. Потрапити на безкоштовний концерт з вільним входом виявилося не так-то й просто.