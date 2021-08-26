На Львовщине сошли с рельсов почти два десятка вагонов, в пути задерживаются 5 поездов

Во Львовской области произошло ЧП на железной дороге.

На Львовщине 26 августа с рельсов сошел грузовой поезд сообщением Клепаров — Батево, который перевозил щебень и руду. Из-за него задерживается несколько пассажирских рейсов.

Об этом сообщает "Укрзализниця".

Список поездов которые задерживаются 26 августа:

№6 Херсон — Ужгород,

№41 Днепр — Трускавец,

№46 Лисичанск — Ужгород,

№146 Ужгород — Львов,

№807 Львов — Коломыя.

Точное время задержки каждого поезда не уточняется. По информации перевозчика опоздание составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Поезда задерживаются из-за прохождения участка в Глинной-Наварии, где и случилась авария грузового поезда. Поезда с пассажирами проходят по парной колее.

Сход вагонов обошелся без жертв и пострадавших. Есть повреждения железнодорожного пути и опор контактной сети. Также ущерб нанесен самим вагонам. Аварию ликвидируют два ремонтных поезда — со Львова и Стрыя. Восстановительные работы предполагается завершить утром 28 августа.

Причины схода вагонов грузового поезда выясняет специальная комиссия.

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