На Львовщине сошли с рельсов почти два десятка вагонов, в пути задерживаются 5 поездов
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Во Львовской области произошло ЧП на железной дороге.
На Львовщине 26 августа с рельсов сошел грузовой поезд сообщением Клепаров — Батево, который перевозил щебень и руду. Из-за него задерживается несколько пассажирских рейсов.
Об этом сообщает "Укрзализниця".
Список поездов которые задерживаются 26 августа:
- №6 Херсон — Ужгород,
- №41 Днепр — Трускавец,
- №46 Лисичанск — Ужгород,
- №146 Ужгород — Львов,
- №807 Львов — Коломыя.
Точное время задержки каждого поезда не уточняется. По информации перевозчика опоздание составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.
Поезда задерживаются из-за прохождения участка в Глинной-Наварии, где и случилась авария грузового поезда. Поезда с пассажирами проходят по парной колее.
Сход вагонов обошелся без жертв и пострадавших. Есть повреждения железнодорожного пути и опор контактной сети. Также ущерб нанесен самим вагонам. Аварию ликвидируют два ремонтных поезда — со Львова и Стрыя. Восстановительные работы предполагается завершить утром 28 августа.
Причины схода вагонов грузового поезда выясняет специальная комиссия.
Ранее "Телеграф" писал, что для съемок очередной части боевика "Миссия невыполнима" с обрыва сбросили целый локомотив.
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