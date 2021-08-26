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На Львівщині зійшли з рейок майже два десятка вагонів, в шляху затримуються 5 поїздів

Автор
Г. Михайлова
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На Львівщині зійшли з рейок майже два десятка вагонів, в шляху затримуються 5 поїздів Новина оновлена 26 серпня 2021, 13:19
Станція Глинна-Наварія

У Львівській області сталася надзвичайна подія на залізниці.

На Львівщині 26 серпня з рейок зійшов вантажний потяг сполученням Клепарів — Батьово, який перевозив щебінь і руду. Через нього затримується кілька пасажирських рейсів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Список поїздів які затримуються 26 серпня:

  • №6 Херсон — Ужгород,
  • №41 Дніпро — Трускавець,
  • №46 Лисичанськ — Ужгород,
  • №146 Ужгород — Львів,
  • №807 Львів — Коломия.

Точний час затримки кожного поїзда не уточнюється. За інформацією перевізника запізнення становить від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.

Потяги затримуються через проходження ділянки в Глинні-Наварії, де і сталася аварія вантажного поїзда. Потяги з пасажирами проходять по парній колії.

Сходження вагонів обійшовся без жертв і постраждалих. Є пошкодження залізничної колії і опор контактної мережі. Також збитків завдано самим вагонам. Аварію ліквідовують два ремонтні потяги — зі Львова та Стрия. Відновлювальні роботи передбачається завершити вранці 28 серпня.

Причини сходу вагонів вантажного поїзда з’ясовує спеціальна комісія.

Раніше "Телеграф" писав, що для зйомок чергової частини бойовика "Місія нездійсненна" з обриву скинули цілий локомотив.

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