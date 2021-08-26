На Львівщині зійшли з рейок майже два десятка вагонів, в шляху затримуються 5 поїздів
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У Львівській області сталася надзвичайна подія на залізниці.
На Львівщині 26 серпня з рейок зійшов вантажний потяг сполученням Клепарів — Батьово, який перевозив щебінь і руду. Через нього затримується кілька пасажирських рейсів.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Список поїздів які затримуються 26 серпня:
- №6 Херсон — Ужгород,
- №41 Дніпро — Трускавець,
- №46 Лисичанськ — Ужгород,
- №146 Ужгород — Львів,
- №807 Львів — Коломия.
Точний час затримки кожного поїзда не уточнюється. За інформацією перевізника запізнення становить від 50 хвилин до 1 години 20 хвилин.
Потяги затримуються через проходження ділянки в Глинні-Наварії, де і сталася аварія вантажного поїзда. Потяги з пасажирами проходять по парній колії.
Сходження вагонів обійшовся без жертв і постраждалих. Є пошкодження залізничної колії і опор контактної мережі. Також збитків завдано самим вагонам. Аварію ліквідовують два ремонтні потяги — зі Львова та Стрия. Відновлювальні роботи передбачається завершити вранці 28 серпня.
Причини сходу вагонів вантажного поїзда з’ясовує спеціальна комісія.
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