Над Харьковщиной заметили иностранный ударный беспилотник

О БПЛА стало известно поздним вечером 27 августа.

В небе над Харьковской областью Служба безопасности Украины заметила ударный беспилотник иностранного производства. Он летал над территорией региона.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ Харьковщины.

Силовики обращаются к жителям Харькова и области и просят быть бдительными. В случае, если заметили подозрительных людей, которые проявляют чрезмерный интерес к зданиям органов местной власти, военным или инфраструктурным объектам, и при этом фотографируют и снимают на видео необходимо сообщить:

в управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61

на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50

Национальной полиции -102 или другим удобным способом.

Отметим, что в этот же день на территории области начались контрдиверсионные антитеррористические учения. В сообщении об этом отмечено, что действия будут максимально приближенными к реальности. Жителей Харькова и гостей города просят не паниковать и спокойно реагировать на требования правоохранителей.

Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники начали все чаще замечать над территориями Луганской и Донецкой областей.