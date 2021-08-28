Укр

Над Харьковщиной заметили иностранный ударный беспилотник

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Над Харьковщиной заметили иностранный ударный беспилотник Новость обновлена 28 августа 2021, 07:50
На Харьковщине СБУ начала антидиверсионные учения.

О БПЛА стало известно поздним вечером 27 августа.

В небе над Харьковской областью Служба безопасности Украины заметила ударный беспилотник иностранного производства. Он летал над территорией региона.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ Харьковщины.

Силовики обращаются к жителям Харькова и области и просят быть бдительными. В случае, если заметили подозрительных людей, которые проявляют чрезмерный интерес к зданиям органов местной власти, военным или инфраструктурным объектам, и при этом фотографируют и снимают на видео необходимо сообщить:

  • в управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61
  • на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50
  • Национальной полиции -102 или другим удобным способом.

Отметим, что в этот же день на территории области начались контрдиверсионные антитеррористические учения. В сообщении об этом отмечено, что действия будут максимально приближенными к реальности. Жителей Харькова и гостей города просят не паниковать и спокойно реагировать на требования правоохранителей.

Ранее "Телеграф" писал, что беспилотники начали все чаще замечать над территориями Луганской и Донецкой областей.

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