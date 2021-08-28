Над Харківщиною помітили іноземний ударний безпілотник

Про БПЛА стало відомо пізно ввечері 27 серпня.

У небі над Харківською областю Служба безпеки України помітила ударний безпілотник іноземного виробництва. Він літав над територією регіону.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ Харківщини.

Силовики звертаються до жителів Харкова і області та просять бути пильними. У разі, якщо помітили підозрілих людей, які виявляють надмірний інтерес до будівель органів місцевої влади, військовим або інфраструктурних об’єктів, і при цьому фотографують і знімають на відео необхідно повідомити:

в управління СБУ в Харківській області телефоном (057) 700-16-61

на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50

Національної поліції -102 або іншим зручним способом.

Відзначимо, що в цей же день на території області почалися контрдиверсійні антитерористичні навчання. У повідомленні про це зазначено, що дії будуть максимально наближеними до реальності. Мешканців Харкова та гостей міста просять не панікувати і спокійно реагувати на вимоги правоохоронців.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники почали все частіше помічати над територіями Луганської та Донецької областей.