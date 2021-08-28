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Над Харківщиною помітили іноземний ударний безпілотник

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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Над Харківщиною помітили іноземний ударний безпілотник Новина оновлена 28 серпня 2021, 07:50
На Харківщині СБУ почала антидиверсійній вчення.

Про БПЛА стало відомо пізно ввечері 27 серпня.

У небі над Харківською областю Служба безпеки України помітила ударний безпілотник іноземного виробництва. Він літав над територією регіону.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ Харківщини.

Силовики звертаються до жителів Харкова і області та просять бути пильними. У разі, якщо помітили підозрілих людей, які виявляють надмірний інтерес до будівель органів місцевої влади, військовим або інфраструктурних об’єктів, і при цьому фотографують і знімають на відео необхідно повідомити:

  • в управління СБУ в Харківській області телефоном (057) 700-16-61
  • на телефон довіри СБУ (057) 700 34 50
  • Національної поліції -102 або іншим зручним способом.

Відзначимо, що в цей же день на території області почалися контрдиверсійні антитерористичні навчання. У повідомленні про це зазначено, що дії будуть максимально наближеними до реальності. Мешканців Харкова та гостей міста просять не панікувати і спокійно реагувати на вимоги правоохоронців.

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники почали все частіше помічати над територіями Луганської та Донецької областей.

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