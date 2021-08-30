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Распылил слезоточивый газ в лицо врачу: в Ровно пьяный пациент устроил потасовку в больнице

Автор
И. Гамчук
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Распылил слезоточивый газ в лицо врачу: в Ровно пьяный пациент устроил потасовку в больнице Новость обновлена 30 августа 2021, 16:04
В ровенской больнице пьяный пациент напал на врача

Пьяный мужчина и его девушка нецензурно выражались на работников больницы

В городе Ровно 24-летний ранее судимый мужчина в ночь с 27 на 28 августа пришел в состоянии алкогольного опьянения с резаными руками в центральную городскую больницу и распылил врачу в лицо слезоточивый газ.

Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает полиция Ровенской области на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, они получили сообщение о случившемся около 10:15 утра 28 августа.

Пострадавший от пьяного пациента 45-летний дежурный врач рассказал, что мужчина пришел не сам, а со своей 21-летней подругой, которая также была пьяна.

Известно, что предварительно в больницу пару привезли медики скорой помощи, поскольку те позвонили и попросили о помощи.

После приезда в медицинское учреждение молодые люди начали неадекватно себя вести и нецензурно выражаться на работников больницы.

После этого мужчина достал баллончик со слезоточивым газом и прыснул его в лицо врачу, в результате чего тот получил ожоги глаз.

Как сообщают в полиции, злоумышленник уже не раз притягивался полицией за различные преступления — кражи, оборот наркотиков, а также драки.

Начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штеба заявил, что за содеянное в больнице мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после ЛГТБ-прайда в Одессе в воскресенье, 29 августа, неизвестные напали на правоохранителей, в результате чего пострадали 29 человек. Сотрудники полиции получили телесные повреждения, а также ожоги глаз, ведь злоумышленники распылили слезоточивый газ.

Напоминаем, что 14 августа во время протестов "Национального корпуса" под Офисом президента, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

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