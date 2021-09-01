Пьяный водитель провез полицейского на капоте авто 5 км и врезался в дерево, у копа переломаны обе ноги (фото, видео)

Внутри авто, кроме водителя, была девочка 13 лет.

В пгт Михайловка Запорожской области мужчина, чтобы избежать наказания за пьяное вождение, пытался сбежать. В результате он сбил полицейского.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции региона.

Машину "Мазда" с шашечками такси на крыше правоохранители остановили около 11 часов в среду, 1 сентября. Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения.

Кроме 71-летнего водителя в машине находилась пассажирка-подросток.

Патрульные почувствовали от водителя запах алкоголя и предложили ему медосвидетельствование или проверку на месте. Водитель не отрицал, что сел за руль подшофе. На видео он говорит патрульным, что выпил 100 грамм. На уточняющий вопрос про алкогольный напиток, подтвердил, что пил водку.

Виновнику аварии предъявили подозрение в совершении особо тяжкого преступления

Но когда ему не удалось "порешать", чтобы его отпустили он предпринял попытку к бегству. Сбил патрульного, который преграждал ему дорогу и провез его на капоте около 5 километров, пока не врезался в дерево.

У патрульного сломаны обе ноги. Девочка 13 лет, которая находилась в машине, получила сотрясение мозга.

Мужчину задержали, ему объявили подозрение в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. За это ему может грозить пожизненное заключение.

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