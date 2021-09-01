П’яний водій провіз поліцейського на капоті авто 5 км і врізався в дерево, у копа переламані обидві ноги (фото, відео)

Усередині авто, крім водія, була дівчинка 13 років.

В смт Михайлівка Запорізької області чоловік, щоб уникнути покарання за п’яне водіння, намагався втекти. В результаті він збив поліцейського.

Про це повідомляє сайт Національної поліції регіону.

Машину "Мазда" з шашечками таксі на даху правоохоронці зупинили близько 11 години в середу, 1 вересня. Причиною зупинки стало порушення правил дорожнього руху.

Крім 71-річного водія в машині знаходилася пасажирка-підліток.

Патрульні відчули від водія запах алкоголю і запропонували йому медобстеження або перевірку на місці. Водій не заперечував, що сів за кермо напідпитку. На відео він говорить патрульним, що випив 100 грам. На уточнююче питання про алкогольний напій, підтвердив, що пив горілку.

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Але коли йому не вдалося "порішати", щоб його відпустили він спробував втекти. Збив патрульного, який перекривав йому дорогу і провіз його на капоті близько 5 кілометрів, поки не врізався в дерево.

У патрульного зламані обидві ноги. Дівчинка 13 років, яка перебувала в машині, отримала струс мозку.

Чоловіка затримали, йому оголосили підозру у замаху на життя співробітника правоохоронних органів і в порушенні правил дорожнього руху в стані сп’яніння. За це йому може загрожувати довічне ув’язнення.

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